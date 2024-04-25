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Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины

Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ

Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины

Российская армия прорвала линию украинской обороны приблизительно на пять километров и заняла населенный пункт Очеретино недалеко от Авдеевки. Если россиянам... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T08:43+0300

2024-04-25T08:43+0300

2024-04-25T09:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российская армия прорвала линию украинской обороны приблизительно на пять километров и заняла населенный пункт Очеретино недалеко от Авдеевки. Если россиянам удастся удержать занятые позиции, это будет серьезным успехом, ведь Очеретино - центральный столп украинской обороны: из него для российских войск открывается путь на западные регионы Украины, передает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.По его словам, российским войскам "удалось добиться скачка или броска примерно на пять километров в западном направлении", где они прорвались в Очеретино - "центральный столп в украинской линии обороны".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск. Все это тогда станет гораздо более реалистично для российских вооруженных сил", - отметил корреспондент.Также он рассказал, что сейчас ведутся ожесточенные бои в черте Часова Яра под Бахмутом и на юге Донецкой области. На днях российские войска, как сообщает Ваннер, заняли на юге ДНР село Новомихайловка и пробиваются на запад, чтобы взять под контроль дорогу, по которой ведется снабжение ВСУ под Угледаром."Ситуация для украинцев сейчас острая, но теперь пойдут новые поставки оружия, новые деньги, и потому также новый оптимизм на Украине", - заключил Ваннер.

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россия, украина, оборона, прорыв