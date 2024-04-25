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Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины
Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ
Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины
Российская армия прорвала линию украинской обороны приблизительно на пять километров и заняла населенный пункт Очеретино недалеко от Авдеевки. Если россиянам... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:43+0300
2024-04-25T09:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российская армия прорвала линию украинской обороны приблизительно на пять километров и заняла населенный пункт Очеретино недалеко от Авдеевки. Если россиянам удастся удержать занятые позиции, это будет серьезным успехом, ведь Очеретино - центральный столп украинской обороны: из него для российских войск открывается путь на западные регионы Украины, передает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.По его словам, российским войскам "удалось добиться скачка или броска примерно на пять километров в западном направлении", где они прорвались в Очеретино - "центральный столп в украинской линии обороны".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск. Все это тогда станет гораздо более реалистично для российских вооруженных сил", - отметил корреспондент.Также он рассказал, что сейчас ведутся ожесточенные бои в черте Часова Яра под Бахмутом и на юге Донецкой области. На днях российские войска, как сообщает Ваннер, заняли на юге ДНР село Новомихайловка и пробиваются на запад, чтобы взять под контроль дорогу, по которой ведется снабжение ВСУ под Угледаром."Ситуация для украинцев сейчас острая, но теперь пойдут новые поставки оружия, новые деньги, и потому также новый оптимизм на Украине", - заключил Ваннер.
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россия, украина, оборона, прорыв
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, оборона, прорыв
08:43 25.04.2024 (обновлено: 09:40 25.04.2024)
 
Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины

Welt: российские войска нацелились на центральный столп украинской обороны

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российская армия прорвала линию украинской обороны приблизительно на пять километров и заняла населенный пункт Очеретино недалеко от Авдеевки. Если россиянам удастся удержать занятые позиции, это будет серьезным успехом, ведь Очеретино - центральный столп украинской обороны: из него для российских войск открывается путь на западные регионы Украины, передает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, российским войскам "удалось добиться скачка или броска примерно на пять километров в западном направлении", где они прорвались в Очеретино - "центральный столп в украинской линии обороны".
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"Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск. Все это тогда станет гораздо более реалистично для российских вооруженных сил", - отметил корреспондент.
Также он рассказал, что сейчас ведутся ожесточенные бои в черте Часова Яра под Бахмутом и на юге Донецкой области. На днях российские войска, как сообщает Ваннер, заняли на юге ДНР село Новомихайловка и пробиваются на запад, чтобы взять под контроль дорогу, по которой ведется снабжение ВСУ под Угледаром.
"Ситуация для украинцев сейчас острая, но теперь пойдут новые поставки оружия, новые деньги, и потому также новый оптимизм на Украине", - заключил Ваннер.
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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