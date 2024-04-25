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"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя - 25.04.2024, ПРАЙМ
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"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя
"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя
Запад передавал Украине уже много вооружений и военной техники, но это себя не оправдало. Например, раньше много говорили о переданных ВСУ западных танках, тем... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:24+0300
2024-04-25T11:26+0300
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Запад передавал Украине уже много вооружений и военной техники, но это себя не оправдало. Например, раньше много говорили о переданных ВСУ западных танках, тем не менее они себя не проявили. Между тем российские войска наступают и делают успехи, заявил в беседе с изданием IL Fatto Quotidiano итальянский генерал Марко Бертолини, ранее возглавлявший Объединенное оперативное командование и воздушно-десантную бригаду "Фольгоре".Комментируя сообщения о масштабных пакетах западной помощи Киеву, генерал призвал оценивать эффективность новых поставок "с учетом прецедентов и прежних больших ожиданий от украинских кампаний". Ведь вооружение поступает во время кризиса на Украине, подчеркнул Бертолини, когда "по всей линии фронта идет наступление российских войск".По его словам, "блок энтузиастов, куда входят англо-американцы" делает ставку на победу ВСУ на третьем году конфликта. Но именно этот блок диктовал "динамику битвы", и именно англо-американская коалиция в свое время препятствовала переговорам между Россией и Украиной, отметил генерал.При этом генерал явно не испытывает энтузиазма по поводу грядущих побед Украины, на которые надеется Запад."Российская армия продолжает наступать, но еще буквально недавно, – подчеркнул Бертолини, – распространялось мнение, что русские солдаты находятся в такой же отчаянной ситуации, как когда-то в Сталинграде; они сражаются, не имея оружия, одними лопатами. А на самом деле Россия действовала с хирургической точностью, армия работала небольшими батальонами, набиралась опыта, разрабатывала доктрину".При этом он добавил, что украинцы, хотя и прибегают "к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне". После чего выразил надежду, что впереди будут не только пакеты военной помощи, но и диалог между сторонами.
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помощь украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, помощь Украине, экспертное мнение
11:24 25.04.2024 (обновлено: 11:26 25.04.2024)
 
"Хирургическая точность". Западный генерал оценил успехи России на поле боя

Бертолини: Запад передавал Киеву много оружия, а войска России успешно наступают

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Запад передавал Украине уже много вооружений и военной техники, но это себя не оправдало. Например, раньше много говорили о переданных ВСУ западных танках, тем не менее они себя не проявили. Между тем российские войска наступают и делают успехи, заявил в беседе с изданием IL Fatto Quotidiano итальянский генерал Марко Бертолини, ранее возглавлявший Объединенное оперативное командование и воздушно-десантную бригаду "Фольгоре".
Комментируя сообщения о масштабных пакетах западной помощи Киеву, генерал призвал оценивать эффективность новых поставок "с учетом прецедентов и прежних больших ожиданий от украинских кампаний". Ведь вооружение поступает во время кризиса на Украине, подчеркнул Бертолини, когда "по всей линии фронта идет наступление российских войск".
По его словам, "блок энтузиастов, куда входят англо-американцы" делает ставку на победу ВСУ на третьем году конфликта. Но именно этот блок диктовал "динамику битвы", и именно англо-американская коалиция в свое время препятствовала переговорам между Россией и Украиной, отметил генерал.
При этом генерал явно не испытывает энтузиазма по поводу грядущих побед Украины, на которые надеется Запад.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
10:56
"Российская армия продолжает наступать, но еще буквально недавно, – подчеркнул Бертолини, – распространялось мнение, что русские солдаты находятся в такой же отчаянной ситуации, как когда-то в Сталинграде; они сражаются, не имея оружия, одними лопатами. А на самом деле Россия действовала с хирургической точностью, армия работала небольшими батальонами, набиралась опыта, разрабатывала доктрину".
При этом он добавил, что украинцы, хотя и прибегают "к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне". После чего выразил надежду, что впереди будут не только пакеты военной помощи, но и диалог между сторонами.
 
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