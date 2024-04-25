https://1prime.ru/20240425/svo-847687587.html

Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду

Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду - 25.04.2024, ПРАЙМ

Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду

Солдаты ВСУ оставили позиции у поселка Очертино, что позволило российским войскам совершить стремительный бросок. В результате украинские командиры впали в... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:15+0300

2024-04-25T12:15+0300

2024-04-25T12:16+0300

спецоперация на украине

вс россии

прорыв

всу

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ оставили позиции у поселка Очертино, что позволило российским войскам совершить стремительный бросок. В результате украинские командиры впали в панику и бросили в бой свою самую неподготовленную бригаду, пишет в материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс.В минувшие выходные солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ в соответствии с приказом оставили позиции к востоку от поселка Очертино. Воспользовавшись ситуацией, российские войска совершили бросок на несколько километров вдоль железной дороги, ведущей на запад от Авдеевки, и заняли основную часть поселка, говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, стремительное продвижение российских сил "грозит обрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки". И чтобы остановить прорыв, киевские командиры бросили в бой 100-ю механизированную бригаду - одну из самых неподготовленных и легко оснащенных в рядах ВСУ, которая, по словам Экса, "явно не подходит для выполнения задач на передовой".Как с досадой подчеркивает обозреватель, тот факт, что Украине пришлось бросить в бой "сравнительно слабую бригаду", красноречиво говорит о нехватке у ВСУ резервов на Авдеевском направлении. При этом Экс отмечает российские войска, со своей стороны, держат в резерве под Авдеевкой 90-ю танковую дивизию."Если 90-я танковая войдет в Очеретино до того, как восточное командование ВСУ мобилизует дополнительные подкрепления, продвижение русских может перерасти в полноценный прорыв, который вынудит десятки тысяч военнослужащих ВСУ отступить на запад, до следующей линии обороны", - заключает Экс.

https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627664.html

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вс россии, прорыв, всу