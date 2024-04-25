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Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду
Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду - 25.04.2024, ПРАЙМ
Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду
Солдаты ВСУ оставили позиции у поселка Очертино, что позволило российским войскам совершить стремительный бросок. В результате украинские командиры впали в... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:15+0300
2024-04-25T12:15+0300
2024-04-25T12:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ оставили позиции у поселка Очертино, что позволило российским войскам совершить стремительный бросок. В результате украинские командиры впали в панику и бросили в бой свою самую неподготовленную бригаду, пишет в материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс.В минувшие выходные солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ в соответствии с приказом оставили позиции к востоку от поселка Очертино. Воспользовавшись ситуацией, российские войска совершили бросок на несколько километров вдоль железной дороги, ведущей на запад от Авдеевки, и заняли основную часть поселка, говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, стремительное продвижение российских сил "грозит обрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки". И чтобы остановить прорыв, киевские командиры бросили в бой 100-ю механизированную бригаду - одну из самых неподготовленных и легко оснащенных в рядах ВСУ, которая, по словам Экса, "явно не подходит для выполнения задач на передовой".Как с досадой подчеркивает обозреватель, тот факт, что Украине пришлось бросить в бой "сравнительно слабую бригаду", красноречиво говорит о нехватке у ВСУ резервов на Авдеевском направлении. При этом Экс отмечает российские войска, со своей стороны, держат в резерве под Авдеевкой 90-ю танковую дивизию."Если 90-я танковая войдет в Очеретино до того, как восточное командование ВСУ мобилизует дополнительные подкрепления, продвижение русских может перерасти в полноценный прорыв, который вынудит десятки тысяч военнослужащих ВСУ отступить на запад, до следующей линии обороны", - заключает Экс.
https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627664.html
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вс россии, прорыв, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, прорыв, ВСУ
Паника в ВСУ: из-за прорыва в Очертине Киев бросил в бой "зеленую" бригаду
Forbes: из-за прорыва в Очеретине ВСУ бросили в бой неподготовленную бригаду
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ.
Солдаты ВСУ оставили позиции у поселка Очертино, что позволило российским войскам совершить стремительный бросок. В результате украинские командиры впали в панику и бросили в бой свою самую неподготовленную бригаду, пишет в материале для Forbes
обозреватель Дэвид Экс.
В минувшие выходные солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ в соответствии с приказом оставили позиции к востоку от поселка Очертино. Воспользовавшись ситуацией, российские войска совершили бросок на несколько километров вдоль железной дороги, ведущей на запад от Авдеевки, и заняли основную часть поселка, говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, стремительное продвижение российских сил "грозит обрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки". И чтобы остановить прорыв, киевские командиры бросили в бой 100-ю механизированную бригаду - одну из самых неподготовленных и легко оснащенных в рядах ВСУ, которая, по словам Экса, "явно не подходит для выполнения задач на передовой".
Как с досадой подчеркивает обозреватель, тот факт, что Украине пришлось бросить в бой "сравнительно слабую бригаду", красноречиво говорит о нехватке у ВСУ резервов на Авдеевском направлении. При этом Экс отмечает российские войска, со своей стороны, держат в резерве под Авдеевкой 90-ю танковую дивизию.
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"Если 90-я танковая войдет в Очеретино до того, как восточное командование ВСУ мобилизует дополнительные подкрепления, продвижение русских может перерасти в полноценный прорыв, который вынудит десятки тысяч военнослужащих ВСУ отступить на запад, до следующей линии обороны", - заключает Экс.