Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/toyota-847677409.html
Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год
Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год - 25.04.2024, ПРАЙМ
Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год
Компания Toyota Motor, один из крупнейших автопроизводителей Японии, впервые за один финансовый год реализовала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей,... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:16+0300
2024-04-25T09:17+0300
япония
toyota
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
ТОКИО, 25 апр – ПРАЙМ. Компания Toyota Motor, один из крупнейших автопроизводителей Японии, впервые за один финансовый год реализовала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей, свидетельствуют данные автоконцерна. Так, в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года (2023-2024 финансовый год) по всему миру было продано 10,309 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что на 7,3% выше показателя годом ранее и является рекордом. Рост объема продаж обусловлен повышенным спросом за рубежом, в частности в Европе и США. За пределами Японии Toyota реализовала 8,78 миллиона автомобилей, что на 7% больше, чем в 2022-2023 финансовом году. Внутри Японии продажи также увеличились - на 8,7%, до 1,53 миллиона единиц. Всего в 2023-2024 финансовом году было произведено 9,97 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что также стало рекордным показателем за один финансовый год. Однако в связи со скандалом о подтасовках при тестировании дизельных двигателей компания не смогла реализовать поставленную годом ранее цель по производству 10 миллионов автомобилей. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
https://1prime.ru/20231227/842681468.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, toyota, авто, новости
ЯПОНИЯ, Toyota, Авто, Новости
09:16 25.04.2024 (обновлено: 09:17 25.04.2024)
 
Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год

Японская Toyota впервые продала свыше 10 млн автомобилей за один финансовый год

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 25 апр – ПРАЙМ. Компания Toyota Motor, один из крупнейших автопроизводителей Японии, впервые за один финансовый год реализовала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей, свидетельствуют данные автоконцерна.
Так, в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года (2023-2024 финансовый год) по всему миру было продано 10,309 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что на 7,3% выше показателя годом ранее и является рекордом.
Рост объема продаж обусловлен повышенным спросом за рубежом, в частности в Европе и США. За пределами Японии Toyota реализовала 8,78 миллиона автомобилей, что на 7% больше, чем в 2022-2023 финансовом году. Внутри Японии продажи также увеличились - на 8,7%, до 1,53 миллиона единиц.
Всего в 2023-2024 финансовом году было произведено 9,97 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что также стало рекордным показателем за один финансовый год. Однако в связи со скандалом о подтасовках при тестировании дизельных двигателей компания не смогла реализовать поставленную годом ранее цель по производству 10 миллионов автомобилей.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
%Toyota - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2023
Мировое производство машин Toyota в 2023 году достигло рекордного объема
27 декабря 2023, 08:47
 
ЯПОНИЯToyotaАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала