https://1prime.ru/20240425/toyota-847677409.html

Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год

Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год - 25.04.2024, ПРАЙМ

Toyota впервые продала свыше 10 миллионов автомобилей за финансовый год

Компания Toyota Motor, один из крупнейших автопроизводителей Японии, впервые за один финансовый год реализовала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей,... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T09:16+0300

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ТОКИО, 25 апр – ПРАЙМ. Компания Toyota Motor, один из крупнейших автопроизводителей Японии, впервые за один финансовый год реализовала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей, свидетельствуют данные автоконцерна. Так, в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года (2023-2024 финансовый год) по всему миру было продано 10,309 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что на 7,3% выше показателя годом ранее и является рекордом. Рост объема продаж обусловлен повышенным спросом за рубежом, в частности в Европе и США. За пределами Японии Toyota реализовала 8,78 миллиона автомобилей, что на 7% больше, чем в 2022-2023 финансовом году. Внутри Японии продажи также увеличились - на 8,7%, до 1,53 миллиона единиц. Всего в 2023-2024 финансовом году было произведено 9,97 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что также стало рекордным показателем за один финансовый год. Однако в связи со скандалом о подтасовках при тестировании дизельных двигателей компания не смогла реализовать поставленную годом ранее цель по производству 10 миллионов автомобилей. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

https://1prime.ru/20231227/842681468.html

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япония, toyota, авто, новости