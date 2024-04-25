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"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях

"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях

Киев не сможет вернуть утраченные территории, даже с новым пакетом помощи от США, сообщает издание Economist. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:25+0300

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спецоперация на украине

украина

территории

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Киев не сможет вернуть утраченные территории, даже с новым пакетом помощи от США, сообщает издание Economist."И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории", — сказано в тексте.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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украина, территории