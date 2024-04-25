https://1prime.ru/20240425/ukraina-847688412.html
"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях
"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях
Киев не сможет вернуть утраченные территории, даже с новым пакетом помощи от США, сообщает издание Economist. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:25+0300
2024-04-25T12:25+0300
2024-04-25T12:25+0300
спецоперация на украине
украина
территории
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Киев не сможет вернуть утраченные территории, даже с новым пакетом помощи от США, сообщает издание Economist."И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории", — сказано в тексте.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, территории
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Территории
"Не поможет". Украине сообщили плохие новости о ее территориях
The Economist: новый пакет помощи США не поможет Украине вернуть территории
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Киев не сможет вернуть утраченные территории, даже с новым пакетом помощи от США, сообщает издание Economist
.
"И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории", — сказано в тексте.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.