https://1prime.ru/20240425/ukraina-847704625.html
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ
Вооруженные силы Украины "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в беседе с украиснкими СМИ... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:39+0300
2024-04-25T16:39+0300
2024-04-25T16:39+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в беседе с украиснкими СМИ заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ Мария Берлинская."У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов...К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - цитирует газета "Украинская правда" Берлинскую.Согласно ее словам, украинская сторона не справляется с огромным количеством российских беспилотников.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ
Берлинская: Украина "в разы" отстает от России в сфере средств РЭБ
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в беседе с украиснкими СМИ заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ Мария Берлинская.
"У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов...К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - цитирует газета "Украинская правда" Берлинскую.
Согласно ее словам, украинская сторона не справляется с огромным количеством российских беспилотников.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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