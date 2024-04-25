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Курс доллара повышается до 92,31 рубля - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Курс доллара повышается до 92,31 рубля
Курс доллара повышается до 92,31 рубля - 25.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара повышается до 92,31 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T07:40+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.
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россия, мосбиржа, курс доллара к рублю цб рф
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
07:40 25.04.2024
 
Курс доллара повышается до 92,31 рубля

Мосбиржа: курс доллара повышается до 92,31 рубля юаня - до 12,69 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.
 
Курс доллара к рублюРОССИЯМосбиржаКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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