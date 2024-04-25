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Курс доллара повышается до 92,31 рубля

Курс доллара повышается до 92,31 рубля - 25.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара повышается до 92,31 рубля

Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T07:40+0300

2024-04-25T07:40+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,31 рубля, китайской – до 12,69 рубля, европейской – до 98,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 6 копеек, до 92,31 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,69 рубля, евро – на 17 копеек, до 98,92 рубля.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, курс доллара к рублю цб рф