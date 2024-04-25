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Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе - 25.04.2024, ПРАЙМ
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Украинские военные убегают с позиций под Авдеевкой, они даже не находятся под атакой российских сил. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:36+0300
2024-04-25T14:36+0300
2024-04-25T14:36+0300
спецоперация на украине
авдеевка
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские военные убегают с позиций под Авдеевкой, они даже не находятся под атакой российских сил. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам", - сказал он.Эксперт назвал такую ситуацию признаком того, что дела идут не лучшим образом.По словам Меркуриса, украинские солдаты стали часто дезертировать, отказываться выполнять приказы. Это приведет к коллапсу обороны, отметил эксперт и добавил, что ВСУ уже ничто не поможет.
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авдеевка, всу, запад
Спецоперация на Украине, АВДЕЕВКА, ВСУ, ЗАПАД
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Меркурис: ВСУ убежали с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Украинские военные убегают с позиций под Авдеевкой, они даже не находятся под атакой российских сил. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам", - сказал он.
Эксперт назвал такую ситуацию признаком того, что дела идут не лучшим образом.
По словам Меркуриса, украинские солдаты стали часто дезертировать, отказываться выполнять приказы. Это приведет к коллапсу обороны, отметил эксперт и добавил, что ВСУ уже ничто не поможет.
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