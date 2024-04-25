https://1prime.ru/20240425/vsu-847695569.html

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе - 25.04.2024, ПРАЙМ

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе

Украинские военные убегают с позиций под Авдеевкой, они даже не находятся под атакой российских сил. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:36+0300

2024-04-25T14:36+0300

2024-04-25T14:36+0300

спецоперация на украине

авдеевка

всу

запад

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские военные убегают с позиций под Авдеевкой, они даже не находятся под атакой российских сил. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам", - сказал он.Эксперт назвал такую ситуацию признаком того, что дела идут не лучшим образом.По словам Меркуриса, украинские солдаты стали часто дезертировать, отказываться выполнять приказы. Это приведет к коллапсу обороны, отметил эксперт и добавил, что ВСУ уже ничто не поможет.

https://1prime.ru/20240425/makron-847691302.html

запад

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авдеевка, всу, запад