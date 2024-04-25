https://1prime.ru/20240425/yunikredit-847682764.html
Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank
Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank - 25.04.2024, ПРАЙМ
Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank
АО "Юникредит банк", российская структура итальянской группы UniCredit, в иске к немецкому подразделению этой группы UniCredit Bank GmbH, поданном в арбитражный | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:05+0300
2024-04-25T11:05+0300
2024-04-25T11:05+0300
экономика
банки
юникредит банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/81/829818111_0:232:3077:1962_1920x0_80_0_0_93dc415c2511845f1f340a28c17b8a24.jpg
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. АО "Юникредит банк", российская структура итальянской группы UniCredit, в иске к немецкому подразделению этой группы UniCredit Bank GmbH, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать с ответчика более 174,9 миллиона евро (более 17,3 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда. В иске заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро, от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Иск поступил в суд 19 апреля, предварительные слушания по делу назначены на 14 июня. Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 года составила 665 миллионов евро, при этом годом ранее был убыток в 200 миллионов. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. Всего в мире на тот момент было 29 глобальных системно значимых банков - на один меньше, чем в 2022 году. По итогам 2022 года из рейтинга выпал также швейцарский Credit Suisse, который впоследствии был поглощен UBS.
https://1prime.ru/20240425/stavka-847679093.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/81/829818111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3e3aedc1fd337118ebddabc403a6d57b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, юникредит банк
Экономика, Банки, Юникредит банк
Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank
"Юникредит банк" из РФ требует в суде от UniCredit Bank из ФРГ 174,9 млн евро
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. АО "Юникредит банк", российская структура итальянской группы UniCredit, в иске к немецкому подразделению этой группы UniCredit Bank GmbH, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать с ответчика более 174,9 миллиона евро (более 17,3 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда.
В иске заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро, от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям.
Иск поступил в суд 19 апреля, предварительные слушания по делу назначены на 14 июня.
Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 года составила 665 миллионов евро, при этом годом ранее был убыток в 200 миллионов.
В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. Всего в мире на тот момент было 29 глобальных системно значимых банков - на один меньше, чем в 2022 году. По итогам 2022 года из рейтинга выпал также швейцарский Credit Suisse, который впоследствии был поглощен UBS.
В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России