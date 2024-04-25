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Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank

Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank - 25.04.2024, ПРАЙМ

Российский "Юникредит Банк" подал в суд на немецкий UniCredit Bank

АО "Юникредит банк", российская структура итальянской группы UniCredit, в иске к немецкому подразделению этой группы UniCredit Bank GmbH, поданном в арбитражный | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:05+0300

2024-04-25T11:05+0300

2024-04-25T11:05+0300

экономика

банки

юникредит банк

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. АО "Юникредит банк", российская структура итальянской группы UniCredit, в иске к немецкому подразделению этой группы UniCredit Bank GmbH, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать с ответчика более 174,9 миллиона евро (более 17,3 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда. В иске заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро, от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Иск поступил в суд 19 апреля, предварительные слушания по делу назначены на 14 июня. Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 года составила 665 миллионов евро, при этом годом ранее был убыток в 200 миллионов. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. Всего в мире на тот момент было 29 глобальных системно значимых банков - на один меньше, чем в 2022 году. По итогам 2022 года из рейтинга выпал также швейцарский Credit Suisse, который впоследствии был поглощен UBS.

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