Все благоприятно для рубля

Российская валюта продемонстрировала рост по отношению к основным мировым денежным единицам по итогам торгов 25 апреля. Курс доллара снизился на 0,33%, составив | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:00+0300
2024-04-26T09:00+0300
2024-04-26T09:00+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российская валюта продемонстрировала рост по отношению к основным мировым денежным единицам по итогам торгов 25 апреля. Курс доллара снизился на 0,33%, составив 91,93 рубля, евро подешевел на 0,1%, опустившись до 98,65 рубля, а юань просел на 0,18% - до 12,65 рубля за единицу китайской валюты. Укреплению рубля способствовали ожидания продления требований об обязательной продаже экспортной валютной выручки крупнейшими российскими компаниями-экспортерами. Действующие нормативы, согласно которым экспортеры должны продавать 80% валютных поступлений на внутреннем рынке, первоначально планировалось продлить только до конца 2024 года. Однако, по имеющейся информации, меры планируется пролонгировать на более длительный срок - до конца апреля 2025 года. Это позволит ограничить отток капитала из страны и окажет дополнительную поддержку национальной валюте. Также рубль поддерживали продажи валюты экспортерами в связи с приближением крупных налоговых платежей сразу после майских праздников. В свою очередь участники рынка пристально следят за сигналами властей относительно корректировки налоговых условий для экспортно-ориентированных компаний и бизнеса в целом. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрепить обновленные налоговые правила на длительную перспективу и распределить фискальную нагрузку более справедливым образом. Детальное обсуждение данного вопроса запланировано на середину мая. Предпринимательское сообщество рассчитывает на большую определенность в налоговой сфере. На нефтяном рынке в четверг преобладали разнонаправленные движения. Баррель смеси Brent по итогам торгов подешевел на 0,07%, закрывшись на отметке $87,98. В первой половине дня котировки опускались до $86,2 за баррель. Сдерживающим фактором выступили ожидания того, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентных ставок на фоне усиления инфляционного давления. На стоимость черного золота также оказали давление данные Минторга США, показавшие наиболее слабые темпы роста американской экономики за почти 2 года. По предварительным оценкам, ВВП страны в январе-марте 2024 года увеличился всего на 1,6% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,4% в последней четверти 2023 года. Столь вялая динамика оказалась заметно хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 2,5%. Высокие инфляционные риски также могут вынудить ФРС сохранить ставки на повышенных уровнях дольше, чем предполагалось ранее. Вместе с тем, давление на нефтяные котировки сдерживали опасения относительно возможных перебоев поставок сырья на фоне обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, что спровоцировало рост напряженности в регионе. Помимо этого, стоимость Brent получила поддержку после заявлений главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что фактический рост экономики, вероятно, оказался сильнее, чем следует из официальных квартальных данных. В итоге к концу дня цены на нефть восстановились до уровня $88 за баррель. В пятницу 26 апреля сохраняется боковая динамика рынка черного золота. Для ускорения роста котировок Brent необходимо преодолеть отметку $89,2 за баррель. Если же нефть упадет ниже $85,85, то это может открыть путь к снижению до $84,5. В пятницу Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне 16%, поэтому прямого влияния на курс рубля это не окажет. В техническом плане рубль стремится к уровню 91,4 руб. за доллар. В настоящий момент внешние факторы благоприятствуют российской валюте, однако не ясно, сможет ли она продолжить рост после завершения налогового периода для экспортеров. Локальным сдерживающим фактором для рубля является покупка валюты импортерами, сокращение ЦБ РФ в апреле продаж юаней на внутреннем рынке, а также периодические всплески спроса на иностранную валюту в связи с заключением сделок по выводу иностранного бизнеса из России. Индекс Мосбиржи вырос на 0,32%, до 3439,76 п., индекс РТС - на 0,65%, до 1178,69 п.Индекс Мосбиржи остается торговаться в боковом тренде с границами 3425 - 3445 п.п. Ценовая модель указывает на продолжение снижения до 3415 п.
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российская валюта продемонстрировала рост по отношению к основным мировым денежным единицам по итогам торгов 25 апреля. Курс доллара снизился на 0,33%, составив 91,93 рубля, евро подешевел на 0,1%, опустившись до 98,65 рубля, а юань просел на 0,18% - до 12,65 рубля за единицу китайской валюты.
Укреплению рубля способствовали ожидания продления требований об обязательной продаже экспортной валютной выручки крупнейшими российскими компаниями-экспортерами. Действующие нормативы, согласно которым экспортеры должны продавать 80% валютных поступлений на внутреннем рынке, первоначально планировалось продлить только до конца 2024 года. Однако, по имеющейся информации, меры планируется пролонгировать на более длительный срок - до конца апреля 2025 года. Это позволит ограничить отток капитала из страны и окажет дополнительную поддержку национальной валюте.
Также рубль поддерживали продажи валюты экспортерами в связи с приближением крупных налоговых платежей сразу после майских праздников. В свою очередь участники рынка пристально следят за сигналами властей относительно корректировки налоговых условий для экспортно-ориентированных компаний и бизнеса в целом. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрепить обновленные налоговые правила на длительную перспективу и распределить фискальную нагрузку более справедливым образом. Детальное обсуждение данного вопроса запланировано на середину мая. Предпринимательское сообщество рассчитывает на большую определенность в налоговой сфере.
На нефтяном рынке в четверг преобладали разнонаправленные движения. Баррель смеси Brent по итогам торгов подешевел на 0,07%, закрывшись на отметке $87,98. В первой половине дня котировки опускались до $86,2 за баррель. Сдерживающим фактором выступили ожидания того, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентных ставок на фоне усиления инфляционного давления.
На стоимость черного золота также оказали давление данные Минторга США, показавшие наиболее слабые темпы роста американской экономики за почти 2 года. По предварительным оценкам, ВВП страны в январе-марте 2024 года увеличился всего на 1,6% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,4% в последней четверти 2023 года. Столь вялая динамика оказалась заметно хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 2,5%. Высокие инфляционные риски также могут вынудить ФРС сохранить ставки на повышенных уровнях дольше, чем предполагалось ранее.
Вместе с тем, давление на нефтяные котировки сдерживали опасения относительно возможных перебоев поставок сырья на фоне обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, что спровоцировало рост напряженности в регионе. Помимо этого, стоимость Brent получила поддержку после заявлений главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что фактический рост экономики, вероятно, оказался сильнее, чем следует из официальных квартальных данных.
В итоге к концу дня цены на нефть восстановились до уровня $88 за баррель. В пятницу 26 апреля сохраняется боковая динамика рынка черного золота. Для ускорения роста котировок Brent необходимо преодолеть отметку $89,2 за баррель. Если же нефть упадет ниже $85,85, то это может открыть путь к снижению до $84,5.
В пятницу Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне 16%, поэтому прямого влияния на курс рубля это не окажет. В техническом плане рубль стремится к уровню 91,4 руб. за доллар. В настоящий момент внешние факторы благоприятствуют российской валюте, однако не ясно, сможет ли она продолжить рост после завершения налогового периода для экспортеров.
Локальным сдерживающим фактором для рубля является покупка валюты импортерами, сокращение ЦБ РФ в апреле продаж юаней на внутреннем рынке, а также периодические всплески спроса на иностранную валюту в связи с заключением сделок по выводу иностранного бизнеса из России.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,32%, до 3439,76 п., индекс РТС - на 0,65%, до 1178,69 п.
Индекс Мосбиржи остается торговаться в боковом тренде с границами 3425 - 3445 п.п. Ценовая модель указывает на продолжение снижения до 3415 п.
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