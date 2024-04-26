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Россиян предупредили о схеме с фейковыми аукционами по продаже иномарок

Россиян предупредили о схеме с фейковыми аукционами по продаже иномарок - 26.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о схеме с фейковыми аукционами по продаже иномарок

Набирает обороты новая мошенническая схема с фейковыми аукционами по продаже популярных подержанных иномарок в криптовалюте. Как теряются и деньги, и надежда на | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T02:02+0300

2024-04-26T02:02+0300

2024-04-26T02:02+0300

мошенничество

егор васильев

авто

аукцион

мошенники

эксклюзив

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Набирает обороты новая мошенническая схема с фейковыми аукционами по продаже популярных подержанных иномарок в криптовалюте. Как теряются и деньги, и надежда на новое авто, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это происходит так: после просмотра объявлений о продаже машин на экране всплывает таргетированная реклама автоторгов. При переходе по ссылке автолюбителю предлагается принять участие в аукционах, где якобы продаются авто, пригнанные из-за рубежа частными лицами. При этом анонсированные цены в несколько раз ниже рынка.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСтоит потенциальной жертве выразить заинтересованность, как тут же подключают “менеджера”, который помогает с переводом рублей в криптовалюту и объясняет, как делать ставки на “аукционе”. После окончания торгов простодушный участник лишается собственных финансов и мечты о новом авто.По словам специалиста, подобные попытки стать владельцем авто обречены на провал - сильно сэкономить и стать владельцем уникальной иномарки не получится. “Все это похоже на феномен заряженной воды от Аллана Чумака. На уровне интеллекта люди понимают, что это не работает, но одновременно умудряются верить в чудо”, - говорит Васильев.В целом, сам факт размещения ставок в криптовалюте должен, по его мнению, наводить на размышления. Во-первых, криптовалюта крайне волатильна, и ее курс может меняться в течение минут. Как может продавец рисковать своей прибылью, продавая авто таким образом? А, во-вторых, криптокошельки практически анонимны и вернуть свои средства, если что-то пошло не так, практически невозможно. “Так что, не стоит пытаться искать выгоду таким образом”, - замечает эксперт. И если уж вы решили стать владельцем автомобиля, то делайте все официально. Это избавит вас от огромного количества проблем.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

егор васильев, авто, аукцион, мошенники, эксклюзив