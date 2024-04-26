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Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, заявил губернатор Беглов
Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, заявил губернатор Беглов - 26.04.2024, ПРАЙМ
Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, заявил губернатор Беглов
Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:53+0300
2024-04-26T17:53+0300
2024-04-26T18:17+0300
авто
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов."Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры – на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "Автоваз" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили… Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.Губернатор отметил, что все эти рабочие места сохранены."Запустили производство, сейчас дальше с министерством промышленности и торговли продолжаем эту тему. И вышли из этого кризиса, набираем темп", - добавил Беглов.
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авто, автопром, санкт-петербург, александр беглов
Авто, автопром, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, заявил губернатор Беглов
Беглов: автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов.
"Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры – на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "Автоваз" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили… Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.
Губернатор отметил, что все эти рабочие места сохранены.
"Запустили производство, сейчас дальше с министерством промышленности и торговли продолжаем эту тему. И вышли из этого кризиса, набираем темп", - добавил Беглов.
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