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ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240426/balakleya-847716630.html
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ
Российский войска ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T08:12+0300
2024-04-26T08:23+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
удар
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ДОНЕЦК, 26 апр - ПРАЙМ. Российский войска ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил агентству РИА Новости со ссылкой на своих коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удар был нанесен вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили", — заявил он. Лебедев также рассказал, что в четверг вечером был нанесен удар по железнодорожной станции станции в поселке Удачное в ДНР. Там была сорвана ротация и подвоз боекомплектов. В ходе удара по вокзалу в городе Смела Черкасской области, когда прибыл военный состав произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, по словам Лебедева, бы нанесен удар по станции в поселке городского типа Боровая в Харьковской области, но подробности ему пока неизвестны.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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всу, вс рф, удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, удар
08:12 26.04.2024 (обновлено: 08:23 26.04.2024)
 
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
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ДОНЕЦК, 26 апр - ПРАЙМ. Российский войска ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил агентству РИА Новости со ссылкой на своих коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар был нанесен вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили", — заявил он.
Лебедев также рассказал, что в четверг вечером был нанесен удар по железнодорожной станции станции в поселке Удачное в ДНР. Там была сорвана ротация и подвоз боекомплектов. В ходе удара по вокзалу в городе Смела Черкасской области, когда прибыл военный состав произошел взрыв с последующей детонацией.
Кроме того, по словам Лебедева, бы нанесен удар по станции в поселке городского типа Боровая в Харьковской области, но подробности ему пока неизвестны.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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