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ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ

ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ

Российский войска ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T08:12+0300

2024-04-26T08:12+0300

2024-04-26T08:23+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 26 апр - ПРАЙМ. Российский войска ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил агентству РИА Новости со ссылкой на своих коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удар был нанесен вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили", — заявил он. Лебедев также рассказал, что в четверг вечером был нанесен удар по железнодорожной станции станции в поселке Удачное в ДНР. Там была сорвана ротация и подвоз боекомплектов. В ходе удара по вокзалу в городе Смела Черкасской области, когда прибыл военный состав произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, по словам Лебедева, бы нанесен удар по станции в поселке городского типа Боровая в Харьковской области, но подробности ему пока неизвестны.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240425/ukraina-847704625.html

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всу, вс рф, удар