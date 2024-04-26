https://1prime.ru/20240426/evropa-847733250.html

В Кремле указали, когда Европе "придется договариваться" с Россией

В Кремле указали, когда Европе "придется договариваться" с Россией - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле указали, когда Европе "придется договариваться" с Россией

Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом России, и после этого Европе придется договариваться с Москвой, как жить дальше, заявил... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:56+0300

2024-04-26T13:56+0300

2024-04-26T13:56+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

сво

европа

ес

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом России, и после этого Европе придется договариваться с Москвой, как жить дальше, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Так или иначе отношения придется выстраивать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее.Однако отношения, как раньше, построить уже не получится. "И никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков журналистам.В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении России. В конце февраля Евросоюз согласовал очередной пакет. В него вошли 34 юридических и 87 физических лиц. ЕС также запретил экспорт в Россию еще ряда товаров, которые, по мнению Еврокомиссии, "можно легко перенаправить на поддержку военных действий". Помимо прочего, был запрещен транзит по российской территории товаров двойного назначения.

https://1prime.ru/20240425/talion-847706224.html

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дмитрий песков, сво, европа, ес