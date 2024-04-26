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"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ
ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:03+0300
2024-04-26T17:03+0300
2024-04-26T17:04+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", - сказал он.По словам журналиста, ВС России продвигаются вперед, а Украина находится под колоссальным давлением.17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВДЕЕВКА
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ
Welt: ВСУ стремительно теряют позиции на западе от Авдеевки
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt
.
"Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", - сказал он.
По словам журналиста, ВС России продвигаются вперед, а Украина находится под колоссальным давлением.
17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.
Боевые части НАТО уже на Украине: Запад намерен предотвратить крах ВСУ