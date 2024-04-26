https://1prime.ru/20240426/germaniya-847746159.html

"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ

"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ

ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:03+0300

2024-04-26T17:03+0300

2024-04-26T17:04+0300

спецоперация на украине

всу

россия

германия

авдеевка

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", - сказал он.По словам журналиста, ВС России продвигаются вперед, а Украина находится под колоссальным давлением.17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

https://1prime.ru/20240426/svo-847729315.html

германия

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всу, россия, германия, авдеевка