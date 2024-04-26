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"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240426/germaniya-847746159.html
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ
ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:03+0300
2024-04-26T17:04+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, &lt;…&gt;, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", - сказал он.По словам журналиста, ВС России продвигаются вперед, а Украина находится под колоссальным давлением.17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.
https://1prime.ru/20240426/svo-847729315.html
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всу, россия, германия, авдеевка
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВДЕЕВКА
17:03 26.04.2024 (обновлено: 17:04 26.04.2024)
 
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ

Welt: ВСУ стремительно теряют позиции на западе от Авдеевки

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ВСУ теряют позиции на северо-западном направлении от Авдеевки, это нужно признать. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", - сказал он.
По словам журналиста, ВС России продвигаются вперед, а Украина находится под колоссальным давлением.
17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Боевые части НАТО уже на Украине: Запад намерен предотвратить крах ВСУ
12:24
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯГЕРМАНИЯАВДЕЕВКА
 
 
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