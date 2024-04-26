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Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО
Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО - 26.04.2024, ПРАЙМ
Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО
Ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, альянсу следует задуматься о своей роли в кризисе, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:46+0300
2024-04-26T13:25+0300
спецоперация на украине
нато
китай
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ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, альянсу следует задуматься о своей роли в кризисе, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Пекин прекратить поддерживать Москву в конфликте на Украине ради сохранения отношений с западными странами."НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - прокомментировал его слова Ван Вэньбин.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Глава государства также напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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нато, китай, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, КИТАЙ, УКРАИНА
12:46 26.04.2024 (обновлено: 13:25 26.04.2024)
 
Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО

МИД Китая заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, альянсу следует задуматься о своей роли в кризисе, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Пекин прекратить поддерживать Москву в конфликте на Украине ради сохранения отношений с западными странами.
"НАТО несет неснимаемую ответственность за (украинский кризис - ред.), альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", - прокомментировал его слова Ван Вэньбин.
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11:59
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава государства также напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОКИТАЙУКРАИНА
 
 
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