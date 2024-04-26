https://1prime.ru/20240426/lada-847724925.html
Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta
Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta - 26.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta
Три года назад, в апреле 2021 года, новенькая Lada Granta с базовым 1,6-литровым и "механикой" в стартовой комплектации "Стандарт" стоила примерно полмиллиона... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:08+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Три года назад, в апреле 2021 года, новенькая Lada Granta с базовым 1,6-литровым и "механикой" в стартовой комплектации "Стандарт" стоила примерно полмиллиона. Но сейчас даже трехлетние авто продают в полтора раза дороже. Где в России выгоднее купить Lada Granta с пробегом, искал портал njcar.ru.Lada Granta остается самым бюджетным седаном в России. Новая машина в исполнении Standart обойдется в 700 тысяч рублей. Более продвинутая версия – минимум в 800 тысяч. Цена седана с кондиционером и обогревом сидений приближается к миллиону.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако ценники на трехлетние "Гранты" могут значительно различаться. Самая низкая зафиксирована в Санкт-Петербурге - около 807 тысяч рублей. Немного выше на Урале: в Уфе средняя цена составляет 827 тысяч, а в Екатеринбурге - 832 тысячи. В Самаре трехлетний автомобиль 2021 года выпуска оценивается в 863 тысячи. Примерно такая стоимость будет и в Москве.Накануне "АвтоВАЗ" предупредил о повышения цен на автомобили Lada в мае. "Это будет точно меньше накопленной инфляции… Оценка уровня инфляции соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будут приняты соответствующие решения", - уточнил резидент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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авто, автоваз, lada granta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Granta
Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta
njcar.ru: самые дешевые трехлетние Lada Granta продают в Москве и Петербурге
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Три года назад, в апреле 2021 года, новенькая Lada Granta с базовым 1,6-литровым и "механикой" в стартовой комплектации "Стандарт" стоила примерно полмиллиона. Но сейчас даже трехлетние авто продают в полтора раза дороже. Где в России выгоднее купить Lada Granta с пробегом, искал портал njcar.ru
.
Lada Granta остается самым бюджетным седаном в России. Новая машина в исполнении Standart обойдется в 700 тысяч рублей. Более продвинутая версия – минимум в 800 тысяч. Цена седана с кондиционером и обогревом сидений приближается к миллиону.
Однако ценники на трехлетние "Гранты" могут значительно различаться. Самая низкая зафиксирована в Санкт-Петербурге - около 807 тысяч рублей. Немного выше на Урале: в Уфе средняя цена составляет 827 тысяч, а в Екатеринбурге - 832 тысячи. В Самаре трехлетний автомобиль 2021 года выпуска оценивается в 863 тысячи. Примерно такая стоимость будет и в Москве.
Накануне "АвтоВАЗ" предупредил о повышения цен на автомобили Lada в мае. "Это будет точно меньше накопленной инфляции… Оценка уровня инфляции соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будут приняты соответствующие решения", - уточнил резидент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
"АвтоВАЗ" предупредил о скором росте цен