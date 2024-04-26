https://1prime.ru/20240426/lada-847724925.html

Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta

Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta - 26.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, где купить самые дешевые трехлетние Lada Granta

Три года назад, в апреле 2021 года, новенькая Lada Granta с базовым 1,6-литровым и "механикой" в стартовой комплектации "Стандарт" стоила примерно полмиллиона... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:08+0300

2024-04-26T11:08+0300

2024-04-26T11:08+0300

авто

автоваз

lada granta

https://cdnn.1prime.ru/img/83054/35/830543597_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_150e7412e7a606529c8af4cc98910846.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Три года назад, в апреле 2021 года, новенькая Lada Granta с базовым 1,6-литровым и "механикой" в стартовой комплектации "Стандарт" стоила примерно полмиллиона. Но сейчас даже трехлетние авто продают в полтора раза дороже. Где в России выгоднее купить Lada Granta с пробегом, искал портал njcar.ru.Lada Granta остается самым бюджетным седаном в России. Новая машина в исполнении Standart обойдется в 700 тысяч рублей. Более продвинутая версия – минимум в 800 тысяч. Цена седана с кондиционером и обогревом сидений приближается к миллиону.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако ценники на трехлетние "Гранты" могут значительно различаться. Самая низкая зафиксирована в Санкт-Петербурге - около 807 тысяч рублей. Немного выше на Урале: в Уфе средняя цена составляет 827 тысяч, а в Екатеринбурге - 832 тысячи. В Самаре трехлетний автомобиль 2021 года выпуска оценивается в 863 тысячи. Примерно такая стоимость будет и в Москве.Накануне "АвтоВАЗ" предупредил о повышения цен на автомобили Lada в мае. "Это будет точно меньше накопленной инфляции… Оценка уровня инфляции соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будут приняты соответствующие решения", - уточнил резидент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://1prime.ru/20240425/lada-847710785.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, lada granta