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Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды - 26.04.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды
Акционеры "Лукойла" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2023 года в размере 498 рублей на акцию, следует из материалов компании. | 26.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2023 года в размере 498 рублей на акцию, следует из материалов компании."Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию)", – говорится в сообщении.Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2023 год составят 945 рублей на одну обыкновенную акцию.Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Суммарные дивидендные выплаты компании за 2022 год с учетом промежуточных дивидендов составили 694 рубля на одну обыкновенную акцию.Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2023 год, приходящаяся на акционеров, составила 1,15 триллиона рублей. Показатель скорректированного свободного денежного потока компания не раскрывала."Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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россия, лукойл, дивиденды, новости
Экономика, РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, дивиденды, Новости
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды
Акционеры "Лукойла" одобрили выплату дивидендов в размере 498 рублей на акцию
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2023 года в размере 498 рублей на акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию)", – говорится в сообщении.
Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2023 год составят 945 рублей на одну обыкновенную акцию.
Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Суммарные дивидендные выплаты компании за 2022 год с учетом промежуточных дивидендов составили 694 рубля на одну обыкновенную акцию.
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2023 год, приходящаяся на акционеров, составила 1,15 триллиона рублей. Показатель скорректированного свободного денежного потока компания не раскрывала.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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