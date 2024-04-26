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В России снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг

В России снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг - 26.04.2024, ПРАЙМ

В России снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг

Число жалоб потребителей на "мисселинг" (недобросовестное предложение услуг) и навязывание дополнительных финансовых услуг в Банк России по итогам прошлого... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:09+0300

2024-04-26T14:09+0300

2024-04-26T14:09+0300

банк россии

россия

мисселинг

жалоба

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Число жалоб потребителей на "мисселинг" (недобросовестное предложение услуг) и навязывание дополнительных финансовых услуг в Банк России по итогам прошлого квартала заметно уменьшилось по сравнению с началом 2023 года, сообщает ЦБ РФ в пресс-релизе. "За первые три месяца количество случаев мисселинга, на которые потребители пожаловались нам, снизилось более чем на 70%. На навязывание дополнительных услуг при кредитовании Банк России получил почти в два раза меньше жалоб, чем в январе-марте прошлого года. Эти направления в зоне нашего особого внимания", - говорится в сообщении. В целом же число жалоб потребителей финансовых услуг Банку России снизилось по отношению к началу прошлого года на 13,6%, отмечает регулятор. Уточняется, что сокращению навязывания услуг способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер противодействия подобной практике. Тенденция снижения жалоб на мисселинг началась еще в прошлом году, и в том числе благодаря тому, что у Банка России есть полномочия останавливать продажи, если мисселинг не прекращается после того, как участнику рынка направлено предписание, считает ЦБ. Также, согласно сообщению, количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 года. В страховании основным драйвером снижения (на 40,1% меньше) стали массовые шаблонные жалобы на уточнение коэффициента бонус-малус (КБМ). В отношении МФО наиболее существенно уменьшилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг, несогласие с условиями заключенного договора, кибермошенничество и жалоб, связанных с кредитными историями. Также сообщается, что больше чем на треть увеличилось число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций, в том числе по поводу управления паевыми инвестиционными фондами, а также заключения, изменения и расторжения договоров с негосударственными пенсионными фондами. Основным фактором роста в сфере рынка ценных бумаг (+7,3%) стали жалобы на манипулирование, значительное их число поступило от одного источника. В то же время почти на 5% больше поступило жалоб на банки, и основным фактором роста были жалобы на действия мошенников (+45,4%). Но количество жалоб по поводу ипотечного и потребительского кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.

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россия, мисселинг, жалоба