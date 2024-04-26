https://1prime.ru/20240426/neft-847752317.html
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России
Минэкономразвития РФ ожидает экспорт нефти из РФ в 2024 году на уровне 240 миллионов тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, говорится в сценарных условиях и | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:12+0300
2024-04-26T20:12+0300
2024-04-26T20:12+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает экспорт нефти из РФ в 2024 году на уровне 240 миллионов тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства. Годом ранее экспорт составлял 238 миллионов тонн. По прогнозу министерства, в 2025 году экспорт нефти составит 247 миллионов тонн, в 2026 году - 257 миллионов тонн, в 2027-м - 269,8 миллиона тонн. В консервативном сценарии ожидается, что экспорт нефти из России в 2025 году составит 237 миллионов тонн, в 2026 году - 245 миллионов тонн, в 2027 году - 249,9 миллиона.
https://1prime.ru/20240426/neft-847731920.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из РФ в 2024 году до 240 млн тонн
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает экспорт нефти из РФ в 2024 году на уровне 240 миллионов тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства.
Годом ранее экспорт составлял 238 миллионов тонн. По прогнозу министерства, в 2025 году экспорт нефти составит 247 миллионов тонн, в 2026 году - 257 миллионов тонн, в 2027-м - 269,8 миллиона тонн.
В консервативном сценарии ожидается, что экспорт нефти из России в 2025 году составит 237 миллионов тонн, в 2026 году - 245 миллионов тонн, в 2027 году - 249,9 миллиона.
ЦБ повысил прогноз по цене нефти марки Brent