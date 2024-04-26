https://1prime.ru/20240426/neft-847752317.html

Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России

Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефти из России

Минэкономразвития РФ ожидает экспорт нефти из РФ в 2024 году на уровне 240 миллионов тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, говорится в сценарных условиях и | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T20:12+0300

2024-04-26T20:12+0300

2024-04-26T20:12+0300

нефть

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает экспорт нефти из РФ в 2024 году на уровне 240 миллионов тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства. Годом ранее экспорт составлял 238 миллионов тонн. По прогнозу министерства, в 2025 году экспорт нефти составит 247 миллионов тонн, в 2026 году - 257 миллионов тонн, в 2027-м - 269,8 миллиона тонн. В консервативном сценарии ожидается, что экспорт нефти из России в 2025 году составит 237 миллионов тонн, в 2026 году - 245 миллионов тонн, в 2027 году - 249,9 миллиона.

https://1prime.ru/20240426/neft-847731920.html

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нефть