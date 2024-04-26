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Хуснуллин призвал изменить пропорцию в строительстве в пользу нежилья

Хуснуллин призвал изменить пропорцию в строительстве в пользу нежилья - 26.04.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал изменить пропорцию в строительстве в пользу нежилья

Требуется скорректировать пропорцию жилой и нежилой недвижимости в строительстве в пользу нежилья, заявил на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:31+0300

2024-04-26T12:31+0300

2024-04-26T12:31+0300

экономика

марат хуснуллин

жилищное строительство

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Требуется скорректировать пропорцию жилой и нежилой недвижимости в строительстве в пользу нежилья, заявил на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы за прошлый год ввели 175 миллионов квадратных метров недвижимости по всей стране, из них 135 - общая площадь жилой недвижимости, в составе которой 110 - чисто жилье. У нас только 40 миллионов квадратных метров прочей недвижимости строится. Это неправильная пропорция, ее надо кардинально менять, потому что чем больше строится коммерческой недвижимости, тем больше налоговая база", — сказал он. Вице-премьер отметил, что в стране смогли "раскрутить" жилую недвижимость, теперь надо обратить внимание на другую недвижимость. Он отметил, что нужно смотреть, как создавать рабочие места. "А рабочие места — это не только социалка, это еще и сопутствующая инфраструктура — это то, что дает налоги", — пояснил Хуснуллин.Он ожидает, что объем ввода жилья в стране в 2024 году может быть чуть ниже результата 2023 года. При этом по-прежнему стоят задачи по ежегодному вводу 120 миллионов квадратных метров, а также строительству одного миллиарда "квадратов" жилья к 2030 году.Согласно данным Росстата в прошлом году ввод жилья достиг рекордных 110,4 миллиона квадратных метров.Хуснуллин также предупредил, что к 2030 году в стране будет 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья. По его словам, "сокращение аварийного жилья — нехорошая идет тенденция". "У нас в стране 2,6 миллиарда квадратных метров многоквартирного жилья, и мы видим, что в 400 миллионах надо сделать капитальный ремонт, который на самом деле недоремонт. Жители делают вид, что платят, не все платят, а мы за эти деньги делаем вид, что ремонтируем. Эту тенденцию надо менять. Потому что если не наладим систему ремонта, у нас будет расти количество аварийного жилья. Это прямая тенденция", — сказал он.Вице премьер подчеркнул, что смена тенденции является задачей ближайших месяцев.Он добавил, что по предварительным прогнозам Минстроя "видим под 40 миллионов квадратных метров к 2030 году уже аварийного жилья". "Если перевести в деньги, это 4 триллиона рублей. У нас нет 4 триллионов", — посетовал он.Кроме того, он призвал пересматривать подходы к решению проблемы аварийного жилья, в том числе привлекать к этому больше инвесторов.

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марат хуснуллин, жилищное строительство