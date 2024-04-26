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Шойгу оценил шансы Запада нанести стратегическое поражение России
Шойгу оценил шансы Запада нанести стратегическое поражение России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу оценил шансы Запада нанести стратегическое поражение России
Попытки Запада нанести стратегическое поражение РФ обречены на провал, заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС глава Минобороны России... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:18+0300
2024-04-26T11:18+0300
2024-04-26T11:30+0300
нато
сергей шойгу
спецоперация на украине
россия
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АСТАНА, 26 апр - ПРАЙМ. Попытки Запада нанести стратегическое поражение РФ обречены на провал, заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС глава Минобороны России Сергей Шойгу . Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Российские Вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты", — сказал он. По словам Шойгу, на основе получаемого опыта ведется оптимизация боевой работы Вооруженных сил РФ, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки. "Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", — отметил глава ведомства.Он добавил, что вплотную вставшие у российских границ войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности. Министр подчеркнул, что "не мы, а они к нам пришли" и "это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. "Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", — заявил Шойгу.Министр пояснил, что России "придерживается политики невмешательства в дела других государств". Кроме того, он добавил, что после распада СССР продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, "хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет", прошло шесть волн расширения НАТО.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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нато, сергей шойгу, россия
НАТО, Сергей Шойгу, Спецоперация на Украине, РОССИЯ
Шойгу оценил шансы Запада нанести стратегическое поражение России
Шойгу: попытки Запада нанести стратегическое поражение России обречены на провал
АСТАНА, 26 апр - ПРАЙМ. Попытки Запада нанести стратегическое поражение РФ обречены на провал, заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС глава Минобороны России Сергей Шойгу .
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Российские Вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты", — сказал он.
По словам Шойгу, на основе получаемого опыта ведется оптимизация боевой работы Вооруженных сил РФ, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", — отметил глава ведомства.
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Он добавил, что вплотную вставшие у российских границ войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности. Министр подчеркнул, что "не мы, а они к нам пришли" и "это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя.
"Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", — заявил Шойгу.
Министр пояснил, что России "придерживается политики невмешательства в дела других государств". Кроме того, он добавил, что после распада СССР продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, "хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет", прошло шесть волн расширения НАТО.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО