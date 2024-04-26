https://1prime.ru/20240426/shtraf-847726135.html

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы - 26.04.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы

Административные штрафы не требуют оплаты и автоматически аннулируются, если не были уплачены в течение двух лет с момента вступления постановления в законную... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:27+0300

2024-04-26T11:27+0300

2024-04-26T11:27+0300

авто

штраф

штрафы гибдд

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Административные штрафы не требуют оплаты и автоматически аннулируются, если не были уплачены в течение двух лет с момента вступления постановления в законную силу. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, можно ли автомобилистам рассчитывать на то, что штрафы со временем "сгорят".В КоАП действительно существует соответствующая статья под номером 31.9. Однако важен не момент фиксации нарушения, а момент, когда постановление о правонарушении становится законно действующим. Это происходит после истечения срока, отведенного на обжалование, что указано в статье 31.1 КоАП РФ - для дорожных правонарушений это десять дней.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли нарушение было зафиксировано камерой ГИБДД, срок в десять дней исчисляется с момента получения водителем уведомления о наказании.Теоретически, автовладельцу можно прятаться и ждать два года и десять дней. Однако через два месяца с момента вступления постановления в законную силу штраф переходит в разряд просроченных и отправляется в службу судебных приставов. А них нет "срока давности".Ранее представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты. Самая часта ошибка - нормы использования звукового сигнала. В соответствии с Правилами дорожного движения использовать автомобильный клаксон разрешается исключительно на проезжей части. За желание посигналить в других ситуациях могут оштрафовать на 500 рублей.Таким же нарушение законодательства будет попытка высунуться в люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Обойдется такой трюк в 1000 рублей. В два раза дороже обойдется выкинутый из окна машины мусор. А несоблюдение правил при транспортировке крупногабаритных предметов грозит штрафом в 500 рублей.

https://1prime.ru/20240415/shtraf-847390728.html

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