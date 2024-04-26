https://1prime.ru/20240426/ssha-847716298.html

В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в РФ

В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в РФ - 26.04.2024, ПРАЙМ

В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в РФ

Неназванная медиакомпания из США подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России. Для освещения таинственных "операций" кандидаты... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T07:49+0300

2024-04-26T07:49+0300

2024-04-26T07:58+0300

сша

работа

россия

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Неназванная медиакомпания из США подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России. Для освещения таинственных "операций" кандидаты должны уметь пользоваться приборами ночного видения и передвигаться в бронежилете, а также владеть английским и русским языками, выяснило РИА Новости. Американская администрация часто заявляет об отсутствии каких-либо планов по отправке своих военнослужащих на Украину и о том, что не одобряют атаки ВСУ на территории России, за исключением тех, которые считают украинскими. Однако многие наемники с гражданством США уже погибли на Украине, том числе на новых территориях РФ. В объявлении не указывается, где конкретно предстоит работать будущим сотрудникам. Только отмечается лишь, что работникам предстоит освещать некие операции в различных районах России. При этом обещается зарплата $700 в день и компенсация расходов. В числе требований к кандидатам указаны: опыт работы оператором при воинских частях, участвовавших в боевых действиях; умение пользоваться приборами ночного видения; хорошая физическая форма, позволяющая без проблем передвигаться в бронежилете с нагрузкой более 20 кг. При этом в объявлении говорится, что предпочтение будет отдаваться операторам с опытом службы в американской армии в должности боевого оператора, но в то же время отмечается, что работодатель готов рассмотреть кандидатов и из других государств. Объявление о вакансия опубликовано на сайте, выступающем в роли рекрутера. Кто конкретно выступает работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что заявку следует подавать только при наличии всех перечисленных в объявлении характеристик. Если кандидат соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы, без которых заявка не будет рассмотрена.

https://1prime.ru/20240426/oruzhie-847714502.html

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сша, работа, россия