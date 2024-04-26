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"Это невозможно". Республиканцы выдвинули Киеву ультиматум - 26.04.2024, ПРАЙМ
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"Это невозможно". Республиканцы выдвинули Киеву ультиматум
"Это невозможно". Республиканцы выдвинули Киеву ультиматум - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Это невозможно". Республиканцы выдвинули Киеву ультиматум
Выделенный $61 млрд станет последним крупным траншем США для Украины, считают противники помощи Киву в Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T08:33+0300
2024-04-26T08:35+0300
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Выделенный $61 млрд станет последним крупным траншем США для Украины, считают противники помощи Киву в Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации The Hill.Отмечается, что "консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева".Противники помощи Украине признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, который сумел "протолкнуть" законопроект о помощи Украине через конгресс в этом раунде дебатов. Но в то же время отмечают, что, если возникнет новый запрос о помощи Украине, президент Джо Байден уйдет с пустыми руками.Как заявил сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, "если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно".Перед сторонниками же Киева, по словам авторов статьи, стоит единственный вопрос: когда Украине потребуется новый транш?Издание отмечает, что "сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года".Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи станам-союзникам, включая Украину. По его заявлению, США в ближайшие часы начнут военные поставки Киеву. В пакет помощи Украине, в частности, входят боеприпасы для ПВО, артиллерии, а также ракетные системы и бронетехника.
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сша, украина, помощь
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь
08:33 26.04.2024 (обновлено: 08:35 26.04.2024)
 
"Это невозможно". Республиканцы выдвинули Киеву ультиматум

Hill: республиканцы считают нынешний пакет помощи Киеву последним

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Выделенный $61 млрд станет последним крупным траншем США для Украины, считают противники помощи Киву в Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации The Hill.
Отмечается, что "консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева".
Противники помощи Украине признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, который сумел "протолкнуть" законопроект о помощи Украине через конгресс в этом раунде дебатов. Но в то же время отмечают, что, если возникнет новый запрос о помощи Украине, президент Джо Байден уйдет с пустыми руками.
Как заявил сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, "если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно".
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Перед сторонниками же Киева, по словам авторов статьи, стоит единственный вопрос: когда Украине потребуется новый транш?
Издание отмечает, что "сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года".
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи станам-союзникам, включая Украину. По его заявлению, США в ближайшие часы начнут военные поставки Киеву. В пакет помощи Украине, в частности, входят боеприпасы для ПВО, артиллерии, а также ракетные системы и бронетехника.
 
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