https://1prime.ru/20240426/svo-847718116.html
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад
Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:08+0300
2024-04-26T09:08+0300
2024-04-26T09:15+0300
спецоперация на украине
сво
вс россии
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе с немецким новостным телеканалом N-TV военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Как отметил полковник, в последние недели "украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки". Он объясняет это тем, что "к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны".Особое значение, подчеркивает Райснер, имеет поселок Очеретино - он находится на возвышенности, и благодаря этому ВС России смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.В результате командование ВСУ, по мнению полковника, встало перед дилеммой: стоит ли перебрасывать для сдерживания прорыва новые силы, а также откуда их брать, если все силы уже задействованы на других участках фронта."В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — отметил Райснер.Как ранее сообщал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, что украинские подразделения сбежали из поселка Очеретино, расположенном в ДНР. Он отметил, что российские войска зашли в Очертино и подняли в центре поселка российские флаги.
https://1prime.ru/20240426/balakleya-847716630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, вс россии, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ВС России, ВСУ, экспертное мнение
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад
Австрийский полковник: прорыв русских на Украине грозит вызвать эффект домино
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ.
Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе с немецким новостным телеканалом N-TV
военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
Как отметил полковник, в последние недели "украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки". Он объясняет это тем, что "к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны".
Особое значение, подчеркивает Райснер, имеет поселок Очеретино - он находится на возвышенности, и благодаря этому ВС России смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.
В результате командование ВСУ, по мнению полковника, встало перед дилеммой: стоит ли перебрасывать для сдерживания прорыва новые силы, а также откуда их брать, если все силы уже задействованы на других участках фронта.
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ
"В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — отметил Райснер.
Как ранее сообщал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, что украинские подразделения сбежали из поселка Очеретино, расположенном в ДНР. Он отметил, что российские войска зашли в Очертино и подняли в центре поселка российские флаги.