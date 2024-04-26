Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240426/svo-847718116.html
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад
Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:08+0300
2024-04-26T09:15+0300
спецоперация на украине
сво
вс россии
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе с немецким новостным телеканалом N-TV военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Как отметил полковник, в последние недели "украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки". Он объясняет это тем, что "к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны".Особое значение, подчеркивает Райснер, имеет поселок Очеретино - он находится на возвышенности, и благодаря этому ВС России смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.В результате командование ВСУ, по мнению полковника, встало перед дилеммой: стоит ли перебрасывать для сдерживания прорыва новые силы, а также откуда их брать, если все силы уже задействованы на других участках фронта."В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — отметил Райснер.Как ранее сообщал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, что украинские подразделения сбежали из поселка Очеретино, расположенном в ДНР. Он отметил, что российские войска зашли в Очертино и подняли в центре поселка российские флаги.
https://1prime.ru/20240426/balakleya-847716630.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, вс россии, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ВС России, ВСУ, экспертное мнение
09:08 26.04.2024 (обновлено: 09:15 26.04.2024)
 
"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад

Австрийский полковник: прорыв русских на Украине грозит вызвать эффект домино

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе с немецким новостным телеканалом N-TV военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
Как отметил полковник, в последние недели "украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки". Он объясняет это тем, что "к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны".
Особое значение, подчеркивает Райснер, имеет поселок Очеретино - он находится на возвышенности, и благодаря этому ВС России смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.
В результате командование ВСУ, по мнению полковника, встало перед дилеммой: стоит ли перебрасывать для сдерживания прорыва новые силы, а также откуда их брать, если все силы уже задействованы на других участках фронта.
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
ВС РФ ударили по станции Балаклея во время выгрузки сил ВСУ, сообщили СМИ
08:12
"В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — отметил Райснер.
Как ранее сообщал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, что украинские подразделения сбежали из поселка Очеретино, расположенном в ДНР. Он отметил, что российские войска зашли в Очертино и подняли в центре поселка российские флаги.
 
Спецоперация на УкраинеСВОВС РоссииВСУэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала