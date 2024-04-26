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"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад

"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Эффект домино". Маневр российских войск напугал Запад

Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:08+0300

2024-04-26T09:08+0300

2024-04-26T09:15+0300

спецоперация на украине

сво

вс россии

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Нехватка войск у ВСУ в ходе наступления российских войск грозит "прорывом плотины", что может вызвать эффект домино для украинской обороны ВСУ, заявил в беседе с немецким новостным телеканалом N-TV военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Как отметил полковник, в последние недели "украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки". Он объясняет это тем, что "к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны".Особое значение, подчеркивает Райснер, имеет поселок Очеретино - он находится на возвышенности, и благодаря этому ВС России смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.В результате командование ВСУ, по мнению полковника, встало перед дилеммой: стоит ли перебрасывать для сдерживания прорыва новые силы, а также откуда их брать, если все силы уже задействованы на других участках фронта."В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — отметил Райснер.Как ранее сообщал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, что украинские подразделения сбежали из поселка Очеретино, расположенном в ДНР. Он отметил, что российские войска зашли в Очертино и подняли в центре поселка российские флаги.

https://1prime.ru/20240426/balakleya-847716630.html

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сво, вс россии, всу, экспертное мнение