https://1prime.ru/20240426/svo-847724144.html
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия - 26.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия
ВСУ отвели от линии фронта танки Abrams M1A1. Из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:51+0300
2024-04-26T10:51+0300
2024-04-26T11:19+0300
спецоперация на украине
всу
танки abrams
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_72a919698692b4eed11b03746b343dce.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. ВСУ отвели от линии фронта танки Abrams M1A1. Из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми атаке, рассказали агентству Associated Press два американских военных чиновника.Как сообщается, российская разведка быстро обнаруживает танки, из-за чего украинским войскам крайне сложно защищать их от ракет и дронов. При этом Associated Press напоминает, что ВС России уже уничтожили пять из 31 танка, которые Соединенные Штаты передали Киеву.Сейчас на украинском фронте "нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения", отметил высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности.По словам зампреда Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди, в настоящий момент танки перемещены с передовой, и Соединенные Штаты будут работать с ВСУ над изменением тактики.Адмирал подчеркнул: "Если подумать, как развиваются боевые действия, то массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой". При этом он добавил, что танки по-прежнему важны.
https://1prime.ru/20240420/velikobritaniya-847548318.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_f8458cb41016f32589da1f2f052209e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, танки abrams, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, танки Abrams, США
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия
AP: ВСУ отвели "Абрамсы" от линии фронта, опасаясь российских дронов и ракет
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ.
ВСУ отвели от линии фронта танки Abrams M1A1. Из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми атаке, рассказали агентству Associated Press
два американских военных чиновника.
Как сообщается, российская разведка быстро обнаруживает танки, из-за чего украинским войскам крайне сложно защищать их от ракет и дронов. При этом Associated Press напоминает, что ВС России уже уничтожили пять из 31 танка, которые Соединенные Штаты передали Киеву.
Сейчас на украинском фронте "нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения", отметил высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности.
По словам зампреда Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди, в настоящий момент танки перемещены с передовой, и Соединенные Штаты будут работать с ВСУ над изменением тактики.
Британия объявила о начале производства "самого смертоносного" танка
Адмирал подчеркнул: "Если подумать, как развиваются боевые действия, то массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой". При этом он добавил, что танки по-прежнему важны.