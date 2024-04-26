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Боевые части НАТО уже на Украине: Запад намерен предотвратить крах ВСУ

Боевые части НАТО уже на Украине: Запад намерен предотвратить крах ВСУ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Боевые части НАТО уже на Украине: Запад намерен предотвратить крах ВСУ

Чтобы предотвратить катастрофу украинской армии, НАТО намерена заполнить бреши в рядах ВСУ завозом своих "советников". Президент США Джо Байден ждет... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:24+0300

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Чтобы предотвратить катастрофу украинской армии, НАТО намерена заполнить бреши в рядах ВСУ завозом своих "советников". Президент США Джо Байден ждет переизбрания, чтобы отдать официальный приказ о вводе американских войск. Тогда и начнется третья мировая. Тое мнение в материале для Asia Times высказал бывший заместитель помощника министра обороны США по политическим вопросам Стивен Брайен.По его словам, Североатлантический альянс начинает вводить на Украину боевые части – военнослужащие из Польши, Франции, Британии, Финляндии и других стран-членов НАТО "прибывают в больших количествах"."Россия заявляет, что на Украине находится свыше 3 100 иностранных наемников, но вновь прибывшие войска из другой категории. Это кадровый состав, и на знаках отличия указана родная страна. В основном они сосредоточены в западной части страны, хотя в ряде случаев дислоцированы близко к реальным боевым действиям на востоке", - отметил Брайен, после чего добавил, что по схожей схеме США в свое время отправляли во Вьетнам "советников", которые на деле оказались спецназовцами, участвовавшими в боевых действиях.Как считает автор статьи, "Байден, возможно, ждет переизбрания, чтобы отдать формальный приказ об отправке войск на Украину"."Натовский план предотвращения катастрофы, судя по всему, состоит в том, чтобы заполнить прорехи в рядах ВСУ путем завоза "советников", в ожидании того, что США введут в бой свою армию после ноябрьских выборов", - предполагает Брайен.По его мнению, если российские войска добьются успеха, Европа сможет избежать большой войны, а в противном случае континент "погрузится в третью мировую".

https://1prime.ru/20240425/pomosch-847712742.html

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сво, нато, украина