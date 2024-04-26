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"Пойдут воевать": в США сообщили о новом плане Запада по Украине
"Пойдут воевать": в США сообщили о новом плане Запада по Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Пойдут воевать": в США сообщили о новом плане Запада по Украине
В обмен новый пакет помощи Соединенные Штаты могут потребовать от Киева начать наступление. А поскольку ВСУ испытывает острую нехватку кадров, новое наступление | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:44+0300
2024-04-26T12:44+0300
2024-04-26T12:45+0300
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. В обмен новый пакет помощи Соединенные Штаты могут потребовать от Киева начать наступление. А поскольку ВСУ испытывает острую нехватку кадров, новое наступление начнут европейские солдаты. Об этом в эфире своей программы Redacted заявил американский журналист Клейтон Моррис."Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты", — предположил журналист.Запад пойдет на любые меры, лишь бы остановить продвижение ВС России. Ведь НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить, чтобы Одесса и ряд других украинских городов попали под контроль Российской Федерации, утверждает Моррис.Как ранее сообщал генсек альянса Йенс Столтенберг, несколько стран-членов НАТО отправили на Украину своих военных советников.В послании Федеральному собранию в феврале нынешнего года президент РФ Владимир Путин отметил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка западного воинского контингента на Украину повышает риск эскалации конфликта с применением ядерного оружия.
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европа, контингент, украина
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, контингент, УКРАИНА
"Пойдут воевать": в США сообщили о новом плане Запада по Украине
Redacted: европейские солдаты начнут новое наступление на Украине
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ.
В обмен новый пакет помощи Соединенные Штаты могут потребовать от Киева начать наступление. А поскольку ВСУ испытывает острую нехватку кадров, новое наступление начнут европейские солдаты. Об этом в эфире своей программы Redacted
заявил американский журналист Клейтон Моррис.
"Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты", — предположил журналист.
Запад пойдет на любые меры, лишь бы остановить продвижение ВС России. Ведь НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить, чтобы Одесса и ряд других украинских городов попали под контроль Российской Федерации, утверждает Моррис.
Как ранее сообщал генсек альянса Йенс Столтенберг, несколько стран-членов НАТО отправили на Украину своих военных советников.
Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО
В послании Федеральному собранию в феврале нынешнего года президент РФ Владимир Путин отметил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка западного воинского контингента на Украину повышает риск эскалации конфликта с применением ядерного оружия.