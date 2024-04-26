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"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным
"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным
Беспилотники на Украине стали одним из самых эффективных видов вооружения. Однако, кажется найден способ борьбы с ними, передает агентство РИА Новости. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:54+0300
2024-04-26T12:54+0300
2024-04-26T12:54+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Беспилотники на Украине стали одним из самых эффективных видов вооружения. Однако, кажется найден способ борьбы с ними, передает агентство РИА Новости."Первую мировую аэропланы начали в качестве разведчиков. Затем превратились в бомбардировщики. Оказалось, что по-настоящему противостоять самолетам могут только другие самолеты", - говорится в публикации.Согласно изданию, в настоящее время такая же ситуация сложилась с БПЛА.Вооруженные силы Украины начали использовать мультидрон "Баба-Яга" на поле боя, но российская армия обнаружила способы борьбы с ними. На данный момент разрабатываются устройства, способные эффективно противостоять вражеским дронам, такие как "дрон-таран". Бойцы ВСУ вместе с "Бабой Ягой" пытаются отправить квадрокоптеры, которые защитят ее от перехватчиков, отметил эксперт Самюэль Бенедетт.Ранее сообщалось, что в России появилась система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от нападений беспилотников .
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россия, сво, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, Новости
"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным
Военный эксперт Бенедетт: ВСУ нашли способ защитить “Бабу-ягу”
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Беспилотники на Украине стали одним из самых эффективных видов вооружения. Однако, кажется найден способ борьбы с ними, передает
агентство РИА Новости.
"Первую мировую аэропланы начали в качестве разведчиков. Затем превратились в бомбардировщики. Оказалось, что по-настоящему противостоять самолетам могут только другие самолеты", - говорится в публикации.
Согласно изданию, в настоящее время такая же ситуация сложилась с БПЛА.
Вооруженные силы Украины начали использовать мультидрон "Баба-Яга" на поле боя, но российская армия обнаружила способы борьбы с ними. На данный момент разрабатываются устройства, способные эффективно противостоять вражеским дронам, такие как "дрон-таран".
Бойцы ВСУ вместе с "Бабой Ягой" пытаются отправить квадрокоптеры, которые защитят ее от перехватчиков, отметил эксперт Самюэль Бенедетт.
Ранее сообщалось, что в России появилась система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от нападений беспилотников .
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"