https://1prime.ru/20240426/tank700-847716872.html

На российском авторынке появится китайский внедорожник Tank 700

На российском авторынке появится китайский внедорожник Tank 700 - 26.04.2024, ПРАЙМ

На российском авторынке появится китайский внедорожник Tank 700

Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T08:17+0300

2024-04-26T08:17+0300

2024-04-26T08:17+0300

экономика

авто

китайский автопром

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ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" ("дочка" Great Wall) Андрей Акифьев. "Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", - сказал он, отвечая на вопрос об автомобилях концерна, которые будут импортироваться в РФ. В пресс-службе Haval, в свою очередь, уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году. Сейчас в России, согласно сайту бренда, представлены два внедорожника Tank: 500 и 300. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза, до почти 119 тысяч машин.

https://1prime.ru/20240425/avto-847692836.html

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авто, китайский автопром