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СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота" - 26.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240426/tanker-847729805.html
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота" - 26.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"
Судно, принадлежащее находящемуся под санкциями российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот", направляется в Индию, что является сигналом к возобновлению... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:34+0300
2024-04-26T13:30+0300
энергетика
россия
нефть
совкомфлот
новости
индия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Судно, принадлежащее находящемуся под санкциями российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот", направляется в Индию, что является сигналом к возобновлению поставок, пишет Bloomberg."Судно, загруженное нефтью марки Urals, направляется в Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод крупнейшей государственной компании Indian Oil Corp. Прибытие судна ожидается 29 апреля, и если оно разгрузится, то станет первым судном "Совкомфлота" в Индии с начала этого месяца", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Индия стала одним из важнейших рынков сбыта российской нефти после начала спецоперации на Украине, но в прошлом месяце все нефтеперерабатывающие компании страны заявили, что прекратят получать нефть, перевозимую на танкерах "Совкомфлота", в связи с санкциями США.Если судно "Владимир Тихонов" успешно причалит и разгрузится, это будет означать изменение позиции, занятой индийскими переработчиками.Импорт нефти из России, который в основном осуществляется на танкерах, не принадлежащих флоту "Совкомфлота", включая суда теневого флота, в апреле составил около 1,72 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с июля, заключили в издании.
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россия, нефть, совкомфлот, новости, индия
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Совкомфлот, Новости, ИНДИЯ
12:34 26.04.2024 (обновлено: 13:30 26.04.2024)
 
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"

Bloomberg: Индия может начать принимать нефть из РФ на танкерах "Совкомфлота"

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Судно, принадлежащее находящемуся под санкциями российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот", направляется в Индию, что является сигналом к возобновлению поставок, пишет Bloomberg.
"Судно, загруженное нефтью марки Urals, направляется в Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод крупнейшей государственной компании Indian Oil Corp. Прибытие судна ожидается 29 апреля, и если оно разгрузится, то станет первым судном "Совкомфлота" в Индии с начала этого месяца", - сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что Индия стала одним из важнейших рынков сбыта российской нефти после начала спецоперации на Украине, но в прошлом месяце все нефтеперерабатывающие компании страны заявили, что прекратят получать нефть, перевозимую на танкерах "Совкомфлота", в связи с санкциями США.
Если судно "Владимир Тихонов" успешно причалит и разгрузится, это будет означать изменение позиции, занятой индийскими переработчиками.
Импорт нефти из России, который в основном осуществляется на танкерах, не принадлежащих флоту "Совкомфлота", включая суда теневого флота, в апреле составил около 1,72 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с июля, заключили в издании.
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ЭнергетикаРОССИЯНефтьСовкомфлотНовостиИНДИЯ
 
 
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