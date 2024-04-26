https://1prime.ru/20240426/tanker-847729805.html

СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"

СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота" - 26.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"

Судно, принадлежащее находящемуся под санкциями российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот", направляется в Индию, что является сигналом к возобновлению... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:34+0300

2024-04-26T12:34+0300

2024-04-26T13:30+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Судно, принадлежащее находящемуся под санкциями российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот", направляется в Индию, что является сигналом к возобновлению поставок, пишет Bloomberg."Судно, загруженное нефтью марки Urals, направляется в Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод крупнейшей государственной компании Indian Oil Corp. Прибытие судна ожидается 29 апреля, и если оно разгрузится, то станет первым судном "Совкомфлота" в Индии с начала этого месяца", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Индия стала одним из важнейших рынков сбыта российской нефти после начала спецоперации на Украине, но в прошлом месяце все нефтеперерабатывающие компании страны заявили, что прекратят получать нефть, перевозимую на танкерах "Совкомфлота", в связи с санкциями США.Если судно "Владимир Тихонов" успешно причалит и разгрузится, это будет означать изменение позиции, занятой индийскими переработчиками.Импорт нефти из России, который в основном осуществляется на танкерах, не принадлежащих флоту "Совкомфлота", включая суда теневого флота, в апреле составил около 1,72 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с июля, заключили в издании.

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россия, нефть, совкомфлот, новости, индия