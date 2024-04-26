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Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС
Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:36+0300
2024-04-26T16:37+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения в 2015 году, а в СНГ преодолел отметку в 10 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7 триллионов 400 миллиардов рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку в 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции. Что касается Союзного государства России и Белоруссии, товарооборот между двумя странами приблизился к 4 триллионам рублей, отметил российский премьер.
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россия, еаэс, новости
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, Новости
16:36 26.04.2024 (обновлено: 16:37 26.04.2024)
 
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС

Мишустин: товарооборот с ЕАЭС достиг 7,4 трлн руб, в СНГ превысил 10 трлн руб

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел стратегическую сессию "Продовольственная безопасность"
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел стратегическую сессию Продовольственная безопасность - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения в 2015 году, а в СНГ преодолел отметку в 10 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7 триллионов 400 миллиардов рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку в 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции.
Что касается Союзного государства России и Белоруссии, товарооборот между двумя странами приблизился к 4 триллионам рублей, отметил российский премьер.
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