https://1prime.ru/20240426/tovarooborot-847744389.html
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС
Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:36+0300
2024-04-26T16:36+0300
2024-04-26T16:37+0300
экономика
россия
еаэс
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_0:165:2981:1842_1920x0_80_0_0_48fc44ca50452e59bd0adc0b7b47c388.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения в 2015 году, а в СНГ преодолел отметку в 10 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7 триллионов 400 миллиардов рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку в 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции. Что касается Союзного государства России и Белоруссии, товарооборот между двумя странами приблизился к 4 триллионам рублей, отметил российский премьер.
https://1prime.ru/20240417/polimery-847448319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_153:0:2828:2006_1920x0_80_0_0_196d853e28f7e0d48e8c246ba86f1680.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еаэс, новости
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, Новости
Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС
Мишустин: товарооборот с ЕАЭС достиг 7,4 трлн руб, в СНГ превысил 10 трлн руб
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения в 2015 году, а в СНГ преодолел отметку в 10 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7 триллионов 400 миллиардов рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку в 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции.
Что касается Союзного государства России и Белоруссии, товарооборот между двумя странами приблизился к 4 триллионам рублей, отметил российский премьер.
В ЕАБР ждут удвоения выпуска полимерной продукции в ЕАЭС