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Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине
Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился бывший командующий сухопутными войсками... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:41+0300
2024-04-26T16:41+0300
2024-04-26T16:55+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.По словам генерала, ВС России превосходят Вооруженные силы Украины в воздухе, так как украинской армии нечем им противостоять.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Русские поставили себе задачу уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться", — сказал он.По его мнению, в планы России входит освобождение Харькова, а также создание буферной зоны для защиты своих территорий от ВСУ.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине
Генерал Скшипчак: российские военные уничтожат все аэродромы на Украине
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился
бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По словам генерала, ВС России превосходят Вооруженные силы Украины в воздухе, так как украинской армии нечем им противостоять.
"Русские поставили себе задачу уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться", — сказал он.
По его мнению, в планы России входит освобождение Харькова, а также создание буферной зоны для защиты своих территорий от ВСУ.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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