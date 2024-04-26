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Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240426/ukraina-847744759.html
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине
Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился бывший командующий сухопутными войсками... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:41+0300
2024-04-26T16:55+0300
спецоперация на украине
польша
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.По словам генерала, ВС России превосходят Вооруженные силы Украины в воздухе, так как украинской армии нечем им противостоять.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Русские поставили себе задачу уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться", — сказал он.По его мнению, в планы России входит освобождение Харькова, а также создание буферной зоны для защиты своих территорий от ВСУ.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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польша, украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
16:41 26.04.2024 (обновлено: 16:55 26.04.2024)
 
Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине

Генерал Скшипчак: российские военные уничтожат все аэродромы на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российская армия намерена уничтожить все аэродромы на территории Украины. Таким мнением в эфире радио RMF FM поделился бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По словам генерала, ВС России превосходят Вооруженные силы Украины в воздухе, так как украинской армии нечем им противостоять.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Русские поставили себе задачу уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться", — сказал он.
По его мнению, в планы России входит освобождение Харькова, а также создание буферной зоны для защиты своих территорий от ВСУ.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Проблема проблем. Польский генерал назвал самое уязвимое место ВСУ
14:53
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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