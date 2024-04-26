https://1prime.ru/20240426/valyuta-847716176.html
Доллар на Мосбирже переходит к снижению
Доллар на Мосбирже переходит к снижению - 26.04.2024, ПРАЙМ
Доллар на Мосбирже переходит к снижению
Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T07:40+0300
2024-04-26T07:40+0300
2024-04-26T07:40+0300
курс доллара к рублю
россия
мосбиржа
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 91,91 рубля, европейской – до 98,57 рубля, китайской – прибавляет до 12,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 91,91 рубля, евро – на 9 копеек, до 98,57 рубля, юань прибавляет 1 копейку, до 12,66 рубля. Минутами ранее доллар максимально повышался до 92,19 рубля.
https://1prime.ru/20240426/dollar-847710519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caff54827c4dd6968f0f25361b4d7378.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, доллар
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, доллар
Доллар на Мосбирже переходит к снижению
Мосбиржа: доллар снижается до 91,91 рубля, юань повышается до 12,66 рубля
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 91,91 рубля, европейской – до 98,57 рубля, китайской – прибавляет до 12,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 91,91 рубля, евро – на 9 копеек, до 98,57 рубля, юань прибавляет 1 копейку, до 12,66 рубля.
Доллар дороже 100: почему это хорошо, а по 70 больше не будет
Минутами ранее доллар максимально повышался до 92,19 рубля.