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Доллар на Мосбирже переходит к снижению

Доллар на Мосбирже переходит к снижению - 26.04.2024, ПРАЙМ

Доллар на Мосбирже переходит к снижению

Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T07:40+0300

2024-04-26T07:40+0300

2024-04-26T07:40+0300

курс доллара к рублю

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 91,91 рубля, европейской – до 98,57 рубля, китайской – прибавляет до 12,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 91,91 рубля, евро – на 9 копеек, до 98,57 рубля, юань прибавляет 1 копейку, до 12,66 рубля. Минутами ранее доллар максимально повышался до 92,19 рубля.

https://1prime.ru/20240426/dollar-847710519.html

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россия, мосбиржа, доллар