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Доллар на Мосбирже переходит к снижению - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Доллар на Мосбирже переходит к снижению
Доллар на Мосбирже переходит к снижению - 26.04.2024, ПРАЙМ
Доллар на Мосбирже переходит к снижению
Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T07:40+0300
2024-04-26T07:40+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 91,91 рубля, европейской – до 98,57 рубля, китайской – прибавляет до 12,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 91,91 рубля, евро – на 9 копеек, до 98,57 рубля, юань прибавляет 1 копейку, до 12,66 рубля. Минутами ранее доллар максимально повышался до 92,19 рубля.
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россия, мосбиржа, доллар
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, доллар
07:40 26.04.2024
 
Доллар на Мосбирже переходит к снижению

Мосбиржа: доллар снижается до 91,91 рубля, юань повышается до 12,66 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара, теряет к юаню и растет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 91,91 рубля, европейской – до 98,57 рубля, китайской – прибавляет до 12,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 91,91 рубля, евро – на 9 копеек, до 98,57 рубля, юань прибавляет 1 копейку, до 12,66 рубля.
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04:04
Минутами ранее доллар максимально повышался до 92,19 рубля.
 
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