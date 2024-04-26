https://1prime.ru/20240426/vozvraschenie-847735837.html

"Собственность государства". На Западе намерены вернуть мужчин на Украину

"Собственность государства". На Западе намерены вернуть мужчин на Украину - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Собственность государства". На Западе намерены вернуть мужчин на Украину

Варшава и Вильнюс пообещали Киеву оказать помощь в возвращении украинцев призывного возраста, которые оказались за границей после начала конфликта, сообщает... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:35+0300

2024-04-26T14:35+0300

2024-04-26T14:35+0300

спецоперация на украине

польша

литва

мобилизация на украине

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Варшава и Вильнюс пообещали Киеву оказать помощь в возвращении украинцев призывного возраста, которые оказались за границей после начала конфликта, сообщает Financial Times. Читатели издания неоднозначно отреагировали на это сообщение.ВСУ требуются сотни тысяч новых солдат, так как они с трудом сдерживают натиск российской армии. Вместе с тем, приток добровольцев закончился и Верховная рада приняла новый закон о мобилизации, под который подпадают граждане, находящиеся за рубежом.“У украинских граждан есть обязательства перед государством. Мы давно предполагали, что можем помочь украинской стороне вернуть на родину тех, кто подлежит призыву на воинскую службу”, — заявил в среду министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, право украинцев на пребывание в стране не будет продлеваться. На вопрос, согласится ли Варшава отправить их обратно, министр ответил, что "все возможно”.В Литве в четверг заявили, что готовы сделать шаги для возвращения украинцев призывного возраста. Глава Минобороны страны Лауринас Кащюнас исключил депортацию, но отметил, что возможно рассмотрение других вариантов по согласованию с Польшей. По его словам, "можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу, выдачу документов. "Есть и другие варианты, о которых я тоже слышал от польской стороны. Я считаю, что это правильно”, — добавил он.Читатели издания показали свою реакцию на новость в комментариях."Получается, граждане — собственность государства?", — задался вопросом читатель под ником Boulder One.По мнению Faber, эта "геройская жертва" необходима, чтобы поддержать легенду западных режимов еще на полгода, как минимум до следующих президентских выборов в США."Почему мы поддерживаем страну, чьи граждане сами не желают воевать? Ха-ха, вот тебе и “свободный мир”, Зеленский! Свободные люди не хотят воевать и рисковать жизнью", — отметил Master Chef."Наверное, это и есть неписаная часть законопроекта о военной помощи, чтобы протолкнуть его через Конгресс", — предположил Foaming Pig.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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польша, литва, мобилизация на украине