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Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС
Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС
Рост валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе оказался по итогам 2023 года существенно лучше, чем в Евросоюзе, и выше среднемирового... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:41+0300
2024-04-26T16:41+0300
2024-04-26T16:41+0300
экономика
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе оказался по итогам 2023 года существенно лучше, чем в Евросоюзе, и выше среднемирового показателя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно, что интеграционные объединения показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕврАзЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя, ну и конечно существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%", - сказал Мишустин в пятницу на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции. Глава правительства РФ отметил, что темпы роста ВВП государств "пятерки" выше, чем в странах СНГ, которые не участвуют в углубленном интеграционном формате Евразийского экономического союза. По его словам, это еще раз доказывает пользу взаимодействия в ЕАЭС.
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михаил мишустин, ввп, ес, еаэс
Экономика, Михаил Мишустин, ВВП, ЕС, ЕАЭС
Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС
Мишустин: ВВП Евразийского союза показал в 2023 году лучший рост, чем в Евросоюзе
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе оказался по итогам 2023 года существенно лучше, чем в Евросоюзе, и выше среднемирового показателя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно, что интеграционные объединения показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕврАзЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя, ну и конечно существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%", - сказал Мишустин в пятницу на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции.
Глава правительства РФ отметил, что темпы роста ВВП государств "пятерки" выше, чем в странах СНГ, которые не участвуют в углубленном интеграционном формате Евразийского экономического союза. По его словам, это еще раз доказывает пользу взаимодействия в ЕАЭС.
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