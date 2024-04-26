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Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС

Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС - 26.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин сравнил ВВП Евразийского союза и ЕС

Рост валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе оказался по итогам 2023 года существенно лучше, чем в Евросоюзе, и выше среднемирового... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:41+0300

2024-04-26T16:41+0300

2024-04-26T16:41+0300

экономика

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта в Евразийском экономическом союзе оказался по итогам 2023 года существенно лучше, чем в Евросоюзе, и выше среднемирового показателя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно, что интеграционные объединения показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕврАзЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя, ну и конечно существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%", - сказал Мишустин в пятницу на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции. Глава правительства РФ отметил, что темпы роста ВВП государств "пятерки" выше, чем в странах СНГ, которые не участвуют в углубленном интеграционном формате Евразийского экономического союза. По его словам, это еще раз доказывает пользу взаимодействия в ЕАЭС.

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михаил мишустин, ввп, ес, еаэс