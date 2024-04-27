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Неожиданно. Эксперты назвали самые "живучие" автомобили в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Неожиданно. Эксперты назвали самые "живучие" автомобили в России
Неожиданно. Эксперты назвали самые "живучие" автомобили в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
Неожиданно. Эксперты назвали самые "живучие" автомобили в России
В 2024 году средний возраст легковых автомобилей в России превысил пятнадцать лет, подсчитали аналитики агентства "Автостат". Самые возрастные - машины... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:35+0300
2024-04-27T11:35+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
автостат
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. В 2024 году средний возраст легковых автомобилей в России превысил пятнадцать лет, подсчитали аналитики агентства "Автостат". Самые возрастные - машины отечественных компаний, их средний возраст - более восемнадцати лет.Следом за отечественными машинами в возрастном списке оказались модели японских производителей, средний возраст которых сегодня составляет 16 лет и четыре месяца. Замыкают тройку машины американских компаний, у которых средний возраст находится на отметке 14 лет и шесть месяцев. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже в пятерке оказались европейские и южнокорейские автомобили с показателями в 13 и 10,7 года. А самым молодым легковым транспортом в стране признали китайский модельный ряд, средний возраст которого немногим превышает шесть лет.Ранее страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили. Чаще всего в ДТП в 2023 году попадали китайские машины, выяснили в компании "Согласие". Это объясняется бурным ростом продаж новых машин из КНР, многие из которых страхуют по КАСКО.На китайские автомобили пришлось более 10 процентов всех ДТП в прошло году. Наиболее "рискованными" моделями оказались Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K. Причина растущей "аварийности" не только в росте продаж, но и в особенностях страхового рынка. Многие из таких машин покупают новыми и в кредит. Большинство страхуют по КАСКО – отсюда и статистика.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, автостат
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Автостат
11:35 27.04.2024
 
Неожиданно. Эксперты назвали самые "живучие" автомобили в России

"Автостат": средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет

© РИА Новости . Серов | Перейти в медиабанкЛегковой автомобиль "Жигули" ВАЗ-2103, Москва
Легковой автомобиль Жигули ВАЗ-2103, Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Серов
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. В 2024 году средний возраст легковых автомобилей в России превысил пятнадцать лет, подсчитали аналитики агентства "Автостат". Самые возрастные - машины отечественных компаний, их средний возраст - более восемнадцати лет.
Следом за отечественными машинами в возрастном списке оказались модели японских производителей, средний возраст которых сегодня составляет 16 лет и четыре месяца. Замыкают тройку машины американских компаний, у которых средний возраст находится на отметке 14 лет и шесть месяцев.
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Также в пятерке оказались европейские и южнокорейские автомобили с показателями в 13 и 10,7 года. А самым молодым легковым транспортом в стране признали китайский модельный ряд, средний возраст которого немногим превышает шесть лет.
Ранее страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили. Чаще всего в ДТП в 2023 году попадали китайские машины, выяснили в компании "Согласие". Это объясняется бурным ростом продаж новых машин из КНР, многие из которых страхуют по КАСКО.
На китайские автомобили пришлось более 10 процентов всех ДТП в прошло году. Наиболее "рискованными" моделями оказались Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K. Причина растущей "аварийности" не только в росте продаж, но и в особенностях страхового рынка. Многие из таких машин покупают новыми и в кредит. Большинство страхуют по КАСКО – отсюда и статистика.
Мужчина пытается починить машину на дороге - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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Автоспрос на легковые автоподержанные автоАвтостат
 
 
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