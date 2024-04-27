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Новинки Пекинского автосалона, которые доедут до России

Новинки Пекинского автосалона, которые доедут до России - 27.04.2024, ПРАЙМ

Новинки Пекинского автосалона, которые доедут до России

Некоторые интересные новинки Пекинского автосалона доедут до России, хотя их цена, бесспорно, будет небюджетной, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T03:03+0300

2024-04-27T03:03+0300

2024-04-27T03:03+0300

авто

эксклюзив

егор васильев

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Некоторые интересные новинки Пекинского автосалона доедут до России, хотя их цена, бесспорно, будет небюджетной, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Пекинский автосалон уже давно потеснил европейские площадки. Это, безусловно, вызвано тем, что сейчас Китай является и крупневшим автомобильным рынком, и крупнейшим автопроизводителем с невероятным разнообразием выпускаемых авто. Так что очевидно, что фокус премьер смещается в сторону Поднебесной, рассуждает Васильев. Впрочем, российских потребителей должны, прежде всего, интересовать те авто, которые в ближайшее время могут появиться на нашем рынке. А такие новинки на автосалоне есть, причем весьма примечательные."Компания Chery представила свой флагманский Tiggo 9. Причем, в гибридном варианте PHEV. Дизайн стал намного современней, благодаря инновационной решетке радиатора, хотя при этом сохранил классическую строгость. Двухлитровый турбомотор выдает 238 л.с., а его электрический собрат добавляет еще 224 силы. Коробка передач - восьмиступенчатый автомат", - привел пример автоэксперт. По его мнению, вариант с гибридом - правильное решение для российского рынка. Российские потребители уже готовы приобщиться к электричеству, но только в том случае, если будет присутствовать подстраховка со стороны ДВС. Дело в том, что инфраструктура для массового появления электрокаров пока недостаточна. Со временем, думается, это будет устранено. И тут китайцы обгоняют прочих производителей – именно они делают не элитарные, а по-настоящему массовые электромобили. Например, в Пекине был показан электрический полноприводный седан Exlantix ES, который в ближайшее время появится на нашем рынке. "Этот автомобиль оснащен полным приводом и батареей емкостью 82 кВт.ч. Колесная база новинки составляет 3000 мм, при этом, седан смотрится и агрессивно, и технологично. А форма кузова ближе к купе, нежели к седану. Да и разгон до сотни составляет всего 3.7 секунды. Похоже, что при проектировании этого авто создатели целились в нишу Porsche Panamera", - рассказал Васильев. В России такие автомобили востребованы. Впрочем, как на новинку отреагирует рынок покажет время, добавил он. Компания Jetour продемонстрировала внедорожники T1 и T5, которые, по словам ее представителей в ближайшее время появятся на нашем рынке. И здесь речь идет о брутальных внедорожниках с вызывающим внешним видом и возможностями. Особенно, если речь идет о Т5. "Я думаю, что любители активного отдыха и путешествий сумеют по достоинству оценить эти машины", - считает специалист. Haval показал две новинки, которые появятся и на российском рынке. Это внедорожники Т700 и Н9. Первый выполнен в гибридном варианте. Причем в качестве ДВС используется трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в тандеме с 160-сильным электромотором. Суммарный крутящий момент силовых агрегатов составляет 800 Нм, а до сотни этот болид разгоняется за 5 секунд. Емкость батареи 37кВт.ч. Н9 оснащается 2-литровым турбомотором, который выдает 224 л.с. при 385 Нм и стыкуется с 8-ступенчатым классическим автоматом. Компания BAIC показала полноприводный премиальный внедорожник BJ60. Как и положено авто такого класса, он оснащен дизельным двигателем мощностью 163 лс и 8-ступенчатым автоматом. Модель обещают привезти в Россию уже летом, хотя неофициальные поставки уже возможны. Конечно, большая часть перечисленных новинок относится к высокоценовой категории, и основная доля продаж "китайцев" будет приходиться на более бюджетные авто. Тем не менее, возможность приобрести современную модель такого класса – хороший знак, заключил Васильев.

https://1prime.ru/20240417/china-847450481.html

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авто, эксклюзив, егор васильев