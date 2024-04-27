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Нашли виноватых. Украинские беженцы все больше раздражают поляков

Нашли виноватых. Украинские беженцы все больше раздражают поляков - 27.04.2024, ПРАЙМ

Нашли виноватых. Украинские беженцы все больше раздражают поляков

Не стоит ругать приехавших в Польшу жителей Украины за их дорогие машины и отдых в барах, сообщает польское издание GW. | 27.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Не стоит ругать приехавших в Польшу жителей Украины за их дорогие машины и отдых в барах, сообщает польское издание GW. По мнению автора материала, разжигание неприязни к украинцам — одна из основных целей Кремля. Также на ней могут пытаться скопить политический капитал правые польские националисты. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что отдых, развлечения и участие в общественной жизни является естественной потребностью человека в любой ситуации и обвинять украинцев в походе в кинотеатры и клубы — абсурдно. "В таких ситуациях люди хотят жить нормальной жизнью, кроме того, они тянутся друг к другу, они хотят находиться в сообществе таких же, как они. Это совершенно очевидно и понятно", — рассказал изданию побывавший в эммиграции во Франции деятель "Солидарности" Северин Блюмштайн. По его словам, в те времена поляки собирались "и тусили" у польского костела в Париже, выпивали на улице до и после мессы.Также издание предложило вспомнить несколько прописных истин. Оно отметило, что беженцы заслуживают поддержки и сострадания не из-за бедности, так как уход из дома является одинаковой трагедией как для богатых, так и для бедных. При этом у бывших бизнесменов в изгнании дорогое авто нередко может быть последней приметой прежнего статуса.Кроме того, отмечается, что беженцы не являются уклонистами, отлынивающими от исполнения патриотического долга, также, как и сотни тысяч эмигрировавших из страны в 19-20 веках поляков. GW пишет, что украинцы работают в Польше и вносят свой вклад в ВВП страны и высылают средства оставшимся на Украине семьям и тем самым помогают держаться под натиском России.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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польша, украинские беженцы, поляки, украина