https://1prime.ru/20240427/bomby-847765915.html

Провалили экзамен. Бомбы, которых ВСУ ждали год, оказались бесполезны

Провалили экзамен. Бомбы, которых ВСУ ждали год, оказались бесполезны - 27.04.2024, ПРАЙМ

Провалили экзамен. Бомбы, которых ВСУ ждали год, оказались бесполезны

Бомбы GLSDB, которых целый год ждали ВСУ, показали неэффективность в условиях вооруженного конфликта, и это признали в Пентагоне. Российские средства... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:55+0300

2024-04-27T11:55+0300

2024-04-27T11:55+0300

спецоперация на украине

авиабомбы

всу

пентагон

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Бомбы GLSDB, которых целый год ждали ВСУ, показали неэффективность в условиях вооруженного конфликта, и это признали в Пентагоне. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляют их, не позволяя применять на фронте, пишет польское издание Interia.GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — это особые бомбы большой дальности для американских комплексов. Украинцам удалось первыми заполучить их в свой арсенал в феврале этого года. Но на практике они оказались абсолютно бесполезными.Этот факт признал замглавы Пентагона по закупкам Уильям Ланпланте. По его словам, один из видов военной техники, направленный на Украину, не прошел испытание реальным боем. Он не уточнил, о каком виде речь, но специалисты уверены – это бомбы GLSDB.Идея была замечательная - взять снаряд воздух-земля и сделать его наземную версию для использования в качестве оружия дальнего радиуса действия. Однако на поле боя снаряд не сработал, не справившись с задачами. Одна из причин – электромагнитные помехи с российской стороны, к которым новинка оказалась восприимчива, констатировал Ланпланте.Логично, что не оправдавшие себя бомбы просто отложили в сторону. Никаких признаков стабильного применения их украинскими войсками нет. Более того, стало очевидно – российские РЭБ значительно превосходят украинские возможности, и в НАТО признают, что именно они могут стать козырем в случае конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240408/svo-847165124.html

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авиабомбы, всу, пентагон