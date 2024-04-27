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Минэкономразвития ожидает курс доллара выше 98 рублей в декабре

Минэкономразвития ожидает курс доллара выше 98 рублей в декабре - 27.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает курс доллара выше 98 рублей в декабре

Минэкономразвития РФ прогнозирует ослабление российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля за доллар в декабре, пишет... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T09:20+0300

2024-04-27T09:20+0300

2024-04-27T09:48+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует ослабление российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля за доллар в декабре, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы, имеющиеся в распоряжении издания. "Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля за доллар в декабре", - пишут "Ведомости" со ссылкой на сценарные условия прогноза. "Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 рубля за доллар. Затем рубль перейдет к потере примерно 50 копеек в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 рубля за доллар", - добавляет издание. "В первом квартале доллар в среднем стоил 90,7 рубля, констатировал Минэк. В апреле-июне, как ожидается, среднее значение курса в базовом сценарии составит 94,4 рубля за доллар, в июле-сентябре – 96,1 рубля за доллар, в октябре-декабре – 97,6 рубля за доллар… В 2025 году в базовом варианте рубль продолжит слабеть: в первом квартале его средний курс составит 98,2 рубля за доллар, во втором – 98,5 рубля за доллар, в третьем – 98,7 рубля за доллар, в четвертом – 99 рублей за доллар", - указывают "Ведомости". На этой неделе во вторник представитель Минэкономразвития озвучил разработанные министерством сценарные условия в основных параметрах прогноза социально-экономического развития России на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Ведомство прогнозирует средний курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 рубля, в 2025 году - в 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - на уровне 101,2 и 103,8 рубля за доллар.

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доллар, рубль, курсы валют, минэкономразвития рф