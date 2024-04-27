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"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала
"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала
Киеву следует прекратить жаловаться на недостаток западной помощи и набирать больше людей в армию, иначе ему придется прекратить действия на поле боя и начать... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:39+0300
2024-04-27T11:39+0300
2024-04-27T11:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Киеву следует прекратить жаловаться на недостаток западной помощи и набирать больше людей в армию, иначе ему придется прекратить действия на поле боя и начать мирные переговоры. Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан.По его словам, к Западу предъявляют требования и часто Украина его критикует: "вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина", — выразил негодование Тренкан.Он сравнил текущее состояние Украины и Франции периода начала Первой мировой войны. По мнению генерала, при сопоставимом количестве населения в 1914 году Париж направил на фронт четыре миллиона граждан, а Киев сейчас поставил под ружье примерно 300 тысяч человек."Вот какой разрыв", — возмутился военачальник и назвал решения украинских властей "избирательными". Тренкан также добавил, что Киев не призывает мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Генерал призвал прекратить обвинять Европу в том, что она делает недостаточно для Украины."Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы", — заключил он.Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
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франция, поддержка украины, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины, мобилизация на Украине
"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала
Генерал Тренкан: Украина должна выставить больше солдат или идти на переговоры
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ.
Киеву следует прекратить жаловаться на недостаток западной помощи и набирать больше людей в армию, иначе ему придется прекратить действия на поле боя и начать мирные переговоры. Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI
французский генерал Доминик Тренкан.
По его словам, к Западу предъявляют требования и часто Украина его критикует: "вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее".
"Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина", — выразил негодование Тренкан.
Он сравнил текущее состояние Украины и Франции периода начала Первой мировой войны. По мнению генерала, при сопоставимом количестве населения в 1914 году Париж направил на фронт четыре миллиона граждан, а Киев сейчас поставил под ружье примерно 300 тысяч человек.
"Вот какой разрыв", — возмутился военачальник и назвал решения украинских властей "избирательными".
Тренкан также добавил, что Киев не призывает мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
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Генерал призвал прекратить обвинять Европу в том, что она делает недостаточно для Украины.
"Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы", — заключил он.
Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.
Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.
В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).
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Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).
Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.
Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.