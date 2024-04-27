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"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала

"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Пора прекратить!" Украинцы вывели из себя французского генерала

Киеву следует прекратить жаловаться на недостаток западной помощи и набирать больше людей в армию, иначе ему придется прекратить действия на поле боя и начать... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:39+0300

2024-04-27T11:39+0300

2024-04-27T11:49+0300

спецоперация на украине

франция

поддержка украины

мобилизация на украине

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Киеву следует прекратить жаловаться на недостаток западной помощи и набирать больше людей в армию, иначе ему придется прекратить действия на поле боя и начать мирные переговоры. Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан.По его словам, к Западу предъявляют требования и часто Украина его критикует: "вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина", — выразил негодование Тренкан.Он сравнил текущее состояние Украины и Франции периода начала Первой мировой войны. По мнению генерала, при сопоставимом количестве населения в 1914 году Париж направил на фронт четыре миллиона граждан, а Киев сейчас поставил под ружье примерно 300 тысяч человек."Вот какой разрыв", — возмутился военачальник и назвал решения украинских властей "избирательными". Тренкан также добавил, что Киев не призывает мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Генерал призвал прекратить обвинять Европу в том, что она делает недостаточно для Украины."Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы", — заключил он.Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.

https://1prime.ru/20240427/svo-847755255.html

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франция, поддержка украины, мобилизация на украине