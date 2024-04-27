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В МЭР призвали Россию и Индию сократить дисбаланс в двусторонней торговле - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В МЭР призвали Россию и Индию сократить дисбаланс в двусторонней торговле
В МЭР призвали Россию и Индию сократить дисбаланс в двусторонней торговле - 27.04.2024, ПРАЙМ
В МЭР призвали Россию и Индию сократить дисбаланс в двусторонней торговле
России и Индии нужно сократить дисбаланс в двусторонней торговле, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:41+0300
2024-04-27T12:37+0300
экономика
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. России и Индии нужно сократить дисбаланс в двусторонней торговле, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. "Индия является одним из наших ключевых торговых партнеров и хочу отметить, что последние пять лет товарооборот с коллегами из Индии вырос в пять раз. В прошлом году Индия поднялась на второе место и достигла доли 8% в общем объеме товарооборота РФ. За прошедший год товарооборот между нашими странами вырос на 61% и достиг 56 с лишним миллиардов долларов США", - сказал Ильичев, выступая в ходе российско-индийского инвестиционного форума. По его словам, в текущем году также сохраняется позитивная динамика и за первые три месяца 2024 года товарооборот вырос больше чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Вместе с тем, структура торговых потоков между нашими странами не претерпела пока существенных изменений, и основная доля российского экспорта, который занимает большую часть товарооборота, по-прежнему приходится на минеральное сырье", - сказал Ильичев. "Мы разделяем позицию о необходимости сокращения дисбаланса в нашей взаимной торговле, придания ей большей устойчивости, предсказуемости. Для этого нам и индийским коллегам нужно предпринять ряд шагов по диверсификации структуры торговли, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Мы заинтересованы в расширении индийских поставок в текущей ситуации", - пояснил он. По словам Ильичева, пока по-прежнему сохраняются проблемы с расчетами из-за санкций и "имеющиеся на данный момент расчетная инфраструктура не в полной мере обеспечивает необходимый уровень бесперебойного осуществления банковских операций".
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индия, россия, минэкономразвития рф, торговля
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, торговля
11:41 27.04.2024 (обновлено: 12:37 27.04.2024)
 
В МЭР призвали Россию и Индию сократить дисбаланс в двусторонней торговле

Замглавы МЭР Ильичев: России и Индии нужно сократить дисбаланс в двусторонней торговле

© Фото : Unsplash/Akash SinghЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Unsplash/Akash Singh
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. России и Индии нужно сократить дисбаланс в двусторонней торговле, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.
"Индия является одним из наших ключевых торговых партнеров и хочу отметить, что последние пять лет товарооборот с коллегами из Индии вырос в пять раз. В прошлом году Индия поднялась на второе место и достигла доли 8% в общем объеме товарооборота РФ. За прошедший год товарооборот между нашими странами вырос на 61% и достиг 56 с лишним миллиардов долларов США", - сказал Ильичев, выступая в ходе российско-индийского инвестиционного форума.
По его словам, в текущем году также сохраняется позитивная динамика и за первые три месяца 2024 года товарооборот вырос больше чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Вместе с тем, структура торговых потоков между нашими странами не претерпела пока существенных изменений, и основная доля российского экспорта, который занимает большую часть товарооборота, по-прежнему приходится на минеральное сырье", - сказал Ильичев.
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"Мы разделяем позицию о необходимости сокращения дисбаланса в нашей взаимной торговле, придания ей большей устойчивости, предсказуемости. Для этого нам и индийским коллегам нужно предпринять ряд шагов по диверсификации структуры торговли, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Мы заинтересованы в расширении индийских поставок в текущей ситуации", - пояснил он.
По словам Ильичева, пока по-прежнему сохраняются проблемы с расчетами из-за санкций и "имеющиеся на данный момент расчетная инфраструктура не в полной мере обеспечивает необходимый уровень бесперебойного осуществления банковских операций".
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯМинэкономразвития РФторговля
 
 
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