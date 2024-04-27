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Российская косметика придет на рынки Индии, Боливии и Индонезии - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Российская косметика придет на рынки Индии, Боливии и Индонезии
Российская косметика придет на рынки Индии, Боливии и Индонезии - 27.04.2024, ПРАЙМ
Российская косметика придет на рынки Индии, Боливии и Индонезии
Российская косметическая компания Natura Siberica начинает продажи своей продукции в Индии, Боливии, Индонезии, а также на Ямайке и в Новой Каледонии, рассказал | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:26+0300
2024-04-27T16:26+0300
natura siberica
косметика
бизнес
индия
боливия
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российская косметическая компания Natura Siberica начинает продажи своей продукции в Индии, Боливии, Индонезии, а также на Ямайке и в Новой Каледонии, рассказал РИА Новости гендиректор компании Феликс Либ."Компания начинает продажи в Индии, Боливии, Индонезии, на Ямайке, в Новой Каледонии… По итогам 2023 года на экспорт приходилось 20% выручки, к концу 2024 году планируется увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме", - заявил он.Гендиректор отметил, что рынок Индии – один из самых быстрорастущих в мире, и с таким количеством потребителей любой бренд может достичь хороших результатов при его грамотном позиционировании. По его словам, в последнее время в стране также наблюдается бум онлайн-коммерции."Для нас рынок важен, в первую очередь, своим объемом. Развив бренды там, мы сможем поспособствовать еще более быстрому развитию ГК Natura Siberica", - уточнил Либ.Ранее в декабре он также заявлял агентству о том, что компания начала поставки своей косметики в Марокко и Тунис и ведет переговоры об этом с Египтом и Мадагаскаром.Группа компаний Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" в собственных розничных магазинах по всей России и в крупнейших торговых сетях.
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natura siberica, косметика, бизнес, индия, боливия
Natura Siberica, косметика, Бизнес, ИНДИЯ, БОЛИВИЯ
16:26 27.04.2024
 
Российская косметика придет на рынки Индии, Боливии и Индонезии

Российская Natura Siberica начинает продажи своей продукции в Индии, Боливии и Индонезии

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкСуд арестовал бренды компании Natura Siberica
Суд арестовал бренды компании Natura Siberica - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российская косметическая компания Natura Siberica начинает продажи своей продукции в Индии, Боливии, Индонезии, а также на Ямайке и в Новой Каледонии, рассказал РИА Новости гендиректор компании Феликс Либ.
"Компания начинает продажи в Индии, Боливии, Индонезии, на Ямайке, в Новой Каледонии… По итогам 2023 года на экспорт приходилось 20% выручки, к концу 2024 году планируется увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме", - заявил он.
Гендиректор отметил, что рынок Индии – один из самых быстрорастущих в мире, и с таким количеством потребителей любой бренд может достичь хороших результатов при его грамотном позиционировании. По его словам, в последнее время в стране также наблюдается бум онлайн-коммерции.
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"Для нас рынок важен, в первую очередь, своим объемом. Развив бренды там, мы сможем поспособствовать еще более быстрому развитию ГК Natura Siberica", - уточнил Либ.
Ранее в декабре он также заявлял агентству о том, что компания начала поставки своей косметики в Марокко и Тунис и ведет переговоры об этом с Египтом и Мадагаскаром.
Группа компаний Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" в собственных розничных магазинах по всей России и в крупнейших торговых сетях.
 
Natura SibericaкосметикаБизнесИНДИЯБОЛИВИЯ
 
 
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