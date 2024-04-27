Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240427/kupyury-847767852.html
Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов"
Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов"
Сотрудники полиции в Новосибирске ищут женщину, которая, представившись полицейской, убедила 83-летнюю пенсионерку сдать ей имеющиеся у нее наличные деньги для... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:45+0300
2024-04-27T12:52+0300
происшествия
пенсионеры
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 апр – ПРАЙМ. Сотрудники полиции в Новосибирске ищут женщину, которая, представившись полицейской, убедила 83-летнюю пенсионерку сдать ей имеющиеся у нее наличные деньги для установления их подлинности, а затем заменила полученные на руки 630 тысяч рублей на "билеты банка приколов". "Устанавливается личность и местонахождение женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", — сказано в сообщении ГУМВД по Новосибирской области. По данным полицейских, 26 апреля к ним обратилась 83-летняя жительница дома по улице Громова Кировского района Новосибирска. По ее словам, днем ранее к ней пришла женщина и, представившись работником полиции, попросила показать ей имеющиеся в распоряжении банкноты якобы для того, чтобы просканировать их на предмет подлинности.Отмечается, что пенсионерка отдала "на проверку" 630 тысяч рублей. После манипуляций с купюрами злоумышленница вернула потерпевшей деньги и ушла. Позднее родственница пенсионерки, узнав о случившемся, осмотрела банкноты и увидела, что все они являются сувенирными купюрами ("билеты банка приколов"), сообщили в ГУМВД. Полицейские попросили всех, кто располагает данными о личности и местонахождении подозреваемой, снятой га камеры видеонаблюдения, сообщить об этом.
https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсионеры, мошенники
Происшествия, пенсионеры, мошенники
12:45 27.04.2024 (обновлено: 12:52 27.04.2024)
 
Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов"

В Новосибирске пенсионерке вместо 630 тыс руб вернули "билеты банка приколов".

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 27 апр – ПРАЙМ. Сотрудники полиции в Новосибирске ищут женщину, которая, представившись полицейской, убедила 83-летнюю пенсионерку сдать ей имеющиеся у нее наличные деньги для установления их подлинности, а затем заменила полученные на руки 630 тысяч рублей на "билеты банка приколов".
"Устанавливается личность и местонахождение женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", — сказано в сообщении ГУМВД по Новосибирской области.
По данным полицейских, 26 апреля к ним обратилась 83-летняя жительница дома по улице Громова Кировского района Новосибирска. По ее словам, днем ранее к ней пришла женщина и, представившись работником полиции, попросила показать ей имеющиеся в распоряжении банкноты якобы для того, чтобы просканировать их на предмет подлинности.
Отмечается, что пенсионерка отдала "на проверку" 630 тысяч рублей. После манипуляций с купюрами злоумышленница вернула потерпевшей деньги и ушла. Позднее родственница пенсионерки, узнав о случившемся, осмотрела банкноты и увидела, что все они являются сувенирными купюрами ("билеты банка приколов"), сообщили в ГУМВД.
Полицейские попросили всех, кто располагает данными о личности и местонахождении подозреваемой, снятой га камеры видеонаблюдения, сообщить об этом.
Продажа билетов - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками
Вчера, 03:03
 
Происшествияпенсионерымошенники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала