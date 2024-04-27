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Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов"

Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Пенсионерке заменили сотни тысяч рублей на "билеты банка приколов"

Сотрудники полиции в Новосибирске ищут женщину, которая, представившись полицейской, убедила 83-летнюю пенсионерку сдать ей имеющиеся у нее наличные деньги для... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:45+0300

2024-04-27T12:45+0300

2024-04-27T12:52+0300

происшествия

пенсионеры

мошенники

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – ПРАЙМ. Сотрудники полиции в Новосибирске ищут женщину, которая, представившись полицейской, убедила 83-летнюю пенсионерку сдать ей имеющиеся у нее наличные деньги для установления их подлинности, а затем заменила полученные на руки 630 тысяч рублей на "билеты банка приколов". "Устанавливается личность и местонахождение женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", — сказано в сообщении ГУМВД по Новосибирской области. По данным полицейских, 26 апреля к ним обратилась 83-летняя жительница дома по улице Громова Кировского района Новосибирска. По ее словам, днем ранее к ней пришла женщина и, представившись работником полиции, попросила показать ей имеющиеся в распоряжении банкноты якобы для того, чтобы просканировать их на предмет подлинности.Отмечается, что пенсионерка отдала "на проверку" 630 тысяч рублей. После манипуляций с купюрами злоумышленница вернула потерпевшей деньги и ушла. Позднее родственница пенсионерки, узнав о случившемся, осмотрела банкноты и увидела, что все они являются сувенирными купюрами ("билеты банка приколов"), сообщили в ГУМВД. Полицейские попросили всех, кто располагает данными о личности и местонахождении подозреваемой, снятой га камеры видеонаблюдения, сообщить об этом.

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пенсионеры, мошенники