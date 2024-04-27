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В ЦБ рассказали о пользе нового лимита переводов между своими счетами

В ЦБ рассказали о пользе нового лимита переводов между своими счетами - 27.04.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о пользе нового лимита переводов между своими счетами

Бесплатные переводы для россиян между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые станут доступны с 1 мая, будут способствовать... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:55+0300

2024-04-27T17:55+0300

2024-04-27T17:55+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Бесплатные переводы для россиян между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые станут доступны с 1 мая, будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских услуг, заявил Банк России. С 1 мая 2024 года гражданин по закону сможет без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). "Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Новые правила также снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом", - указал ЦБ. При этом регулятор пояснил, что новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты - в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств. Кроме того, ЦБ напомнил, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. "При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц", - отметили в ЦБ.

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банки, банковские переводы, лимит