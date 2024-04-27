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"Чего вы хотите?". В США сделали неожиданное заявление о России

"Чего вы хотите?". В США сделали неожиданное заявление о России - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Чего вы хотите?". В США сделали неожиданное заявление о России

Финансовая помощь западных лидеров Киеву по сути бессмысленна, так как человеческий ресурс на Украине не восстановить, высказал свое мнение отставной... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T23:17+0300

2024-04-27T23:17+0300

2024-04-27T23:18+0300

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Финансовая помощь западных лидеров Киеву по сути бессмысленна, так как человеческий ресурс на Украине не восстановить, высказал свое мнение отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на YouTube."Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?" — указал экс-военный.По мнению Дэвиса, конфликт подходит к концу, так как даже при наличии достаточного количества снарядов и вооружения, воевать нужно уметь, а "на подготовку операторов американского оружия нужны годы".Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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