https://1prime.ru/20240427/mitsubishi-847765766.html
В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев" - 27.04.2024, ПРАЙМ
В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
Для тех, кто по-прежнему с сомнением относится к "китайцам", дилеры и частные продавцы поставляют проверенные временем Mitsubishi Eclipse Cross. Как минимум... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:53+0300
2024-04-27T11:53+0300
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авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Для тех, кто по-прежнему с сомнением относится к "китайцам", дилеры и частные продавцы поставляют проверенные временем Mitsubishi Eclipse Cross. Как минимум сотня таких кроссоверов находится в продаже, цены стартуют от двух с половиной миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Крупный дилер из Санкт-Петербурга оценил Eclipse Cross первого поколения в 2 529 000 рублей. Точно такой же кроссовер продавец из Москвы предлагает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит еще дороже — 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли нужна новинка, стоит обратить внимание на рестайлинговый Eclipse Cross. Дешевле всего его продают в Северной столице - от 3 450 000 рублей, и в Астрахани, где за него просят 3 480 000 рублей. При этом полноприводный кроссовер обойдется минимум в 3 600 000 рублей — он есть в воронежском автосалоне. Весной 2022 года японский производитель автомобилей поставил на долгую паузу работу в стране, однако решение о полном уходе так и не было принято. При этом в марте 2024-го Mitsubishi внезапно защитила в Роспатенте несколько наименований знакомых россиянам моделей, которые официально не поставляет и не производит в России.Межу тем, сумма расходов, связанных с владением китайским компактным кроссовером Chery Tiggo 4 Pro, составит более полутора миллиона рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. Эта модель входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России. Стоимость владения за один километр составит 20,48 рубля, в месяц — около 25,6 тысячи. За год, таким образом, набегает 307 тысяч. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тысяч километров в год.
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авто, спрос на легковые авто, mitsubishi
Авто, спрос на легковые авто, Mitsubishi
В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
В Россию привезли новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 2,5 млн рублей
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ.
Для тех, кто по-прежнему с сомнением относится к "китайцам", дилеры и частные продавцы поставляют проверенные временем Mitsubishi Eclipse Cross. Как минимум сотня таких кроссоверов находится в продаже, цены стартуют от двух с половиной миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня"
.
Крупный дилер из Санкт-Петербурга оценил Eclipse Cross первого поколения в 2 529 000 рублей. Точно такой же кроссовер продавец из Москвы предлагает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит еще дороже — 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.
Если нужна новинка, стоит обратить внимание на рестайлинговый Eclipse Cross. Дешевле всего его продают в Северной столице - от 3 450 000 рублей, и в Астрахани, где за него просят 3 480 000 рублей. При этом полноприводный кроссовер обойдется минимум в 3 600 000 рублей — он есть в воронежском автосалоне.
Весной 2022 года японский производитель автомобилей поставил на долгую паузу работу в стране, однако решение о полном уходе так и не было принято. При этом в марте 2024-го Mitsubishi внезапно защитила в Роспатенте несколько наименований знакомых россиянам моделей, которые официально не поставляет и не производит в России.
Межу тем, сумма расходов, связанных с владением китайским компактным кроссовером Chery Tiggo 4 Pro, составит более полутора миллиона рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. Эта модель входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России. Стоимость владения за один километр составит 20,48 рубля, в месяц — около 25,6 тысячи. За год, таким образом, набегает 307 тысяч. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тысяч километров в год.
Обслуживание популярного "китайца" обойдется водителю в 1,5 миллиона рублей