https://1prime.ru/20240427/mitsubishi-847765766.html

В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"

В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев" - 27.04.2024, ПРАЙМ

В России появился проверенный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"

Для тех, кто по-прежнему с сомнением относится к "китайцам", дилеры и частные продавцы поставляют проверенные временем Mitsubishi Eclipse Cross. Как минимум... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:53+0300

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авто

спрос на легковые авто

mitsubishi

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Для тех, кто по-прежнему с сомнением относится к "китайцам", дилеры и частные продавцы поставляют проверенные временем Mitsubishi Eclipse Cross. Как минимум сотня таких кроссоверов находится в продаже, цены стартуют от двух с половиной миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Крупный дилер из Санкт-Петербурга оценил Eclipse Cross первого поколения в 2 529 000 рублей. Точно такой же кроссовер продавец из Москвы предлагает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит еще дороже — 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли нужна новинка, стоит обратить внимание на рестайлинговый Eclipse Cross. Дешевле всего его продают в Северной столице - от 3 450 000 рублей, и в Астрахани, где за него просят 3 480 000 рублей. При этом полноприводный кроссовер обойдется минимум в 3 600 000 рублей — он есть в воронежском автосалоне. Весной 2022 года японский производитель автомобилей поставил на долгую паузу работу в стране, однако решение о полном уходе так и не было принято. При этом в марте 2024-го Mitsubishi внезапно защитила в Роспатенте несколько наименований знакомых россиянам моделей, которые официально не поставляет и не производит в России.Межу тем, сумма расходов, связанных с владением китайским компактным кроссовером Chery Tiggo 4 Pro, составит более полутора миллиона рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. Эта модель входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России. Стоимость владения за один километр составит 20,48 рубля, в месяц — около 25,6 тысячи. За год, таким образом, набегает 307 тысяч. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тысяч километров в год.

https://1prime.ru/20240423/chery-847608339.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, mitsubishi