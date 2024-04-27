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Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли - 27.04.2024, ПРАЙМ
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с | 27.04.2024, ПРАЙМ
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спбмтсб
нефть
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 626,8 миллиарда рублей - на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за отчетный период объем торгов бензином Аи-92 повысился на 23,3%, до 2,157 миллиона тонн. Также было реализовано 1,391 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 37,7% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 5,605 миллиона тонн, увеличившись на 32%, продажи авиакеросина выросли на 10,9%, до 0,529 миллиона тонн. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.
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спбмтсб, нефть
СПбМТСБ, Нефть
21:28 27.04.2024
 
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли

Продажи нефти на СПбМТСБ за январь-апрель выросли на 28,5%, до 11,5 млн тонн

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 626,8 миллиарда рублей - на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, за отчетный период объем торгов бензином Аи-92 повысился на 23,3%, до 2,157 миллиона тонн. Также было реализовано 1,391 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 37,7% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 5,605 миллиона тонн, увеличившись на 32%, продажи авиакеросина выросли на 10,9%, до 0,529 миллиона тонн.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.
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