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Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли

Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли - 27.04.2024, ПРАЙМ

Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T21:28+0300

2024-04-27T21:28+0300

2024-04-27T21:28+0300

спбмтсб

нефть

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 626,8 миллиарда рублей - на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за отчетный период объем торгов бензином Аи-92 повысился на 23,3%, до 2,157 миллиона тонн. Также было реализовано 1,391 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 37,7% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 5,605 миллиона тонн, увеличившись на 32%, продажи авиакеросина выросли на 10,9%, до 0,529 миллиона тонн. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.

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спбмтсб, нефть