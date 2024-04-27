https://1prime.ru/20240427/neft-847786358.html
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли - 27.04.2024, ПРАЙМ
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T21:28+0300
2024-04-27T21:28+0300
2024-04-27T21:28+0300
спбмтсб
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_0:309:6001:3684_1920x0_80_0_0_c3f0aa10acb1c1bb257b4f28358778ee.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 626,8 миллиарда рублей - на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за отчетный период объем торгов бензином Аи-92 повысился на 23,3%, до 2,157 миллиона тонн. Также было реализовано 1,391 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 37,7% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 5,605 миллиона тонн, увеличившись на 32%, продажи авиакеросина выросли на 10,9%, до 0,529 миллиона тонн. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.
https://1prime.ru/20240425/pribyl-847676957.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_338:0:5661:3992_1920x0_80_0_0_7f5dddc2b7bf6748f343462181e59c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спбмтсб, нефть
Продажи нефти на российской бирже за январь-апрель выросли
Продажи нефти на СПбМТСБ за январь-апрель выросли на 28,5%, до 11,5 млн тонн
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 626,8 миллиарда рублей - на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, за отчетный период объем торгов бензином Аи-92 повысился на 23,3%, до 2,157 миллиона тонн. Также было реализовано 1,391 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 37,7% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 5,605 миллиона тонн, увеличившись на 32%, продажи авиакеросина выросли на 10,9%, до 0,529 миллиона тонн.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась